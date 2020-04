Storbank med laveste fastrente noensinne

Storebrand senker fastrenten til det laveste nivået i selskapets historie.

Norges bank har kuttet renten i to runder, og bankene har blitt presset til å få ned de flytende rentene for kundene.

Men Storebrand, mest kjent for forsikring og spareprodukter, kommer med en gladnyhet for dem som vil binde renten. For aldri før har fastrenten for et lån med ti års bindingstid vært lavere. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Hvis du vil binde en lån med ti års bindingstid får du nå en rente på 2,29 prosent.

– Vi befinner oss i en svært krevende økonomisk situasjon, der de lange rentene er rekordlave. Derfor er det også naturlig å sette ned nivået på våre fastrenter. Med denne rentenedsettelsen har vi svært konkurransedyktige betingelser, som kommer våre kunder til gode, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand.

Det er det tredje rentekuttet fra Storebrand i 2020. Fastrente for et treårslån er 2,09 prosent, og 2,19 prosent for et lån med fem års bindingstid.

– Fastrente passer ikke for alle, men det kan gi en trygghet for kunder som ønsker en forutsigbar økonomi. Det er også mulig å binde deler av lånet, sier Skaaret.

