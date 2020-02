Storbank setter ned fastrenta

Storebrand setter ned fastrenta.

Storebrand setter ned tiårig fastrente med 0,2 prosent til 2,69 prosent.

Det er en direkte konsekvens av at coronaviruset har rammet det norske rentemarkedet, sier Storebrands konserndirektør for personmarked, Heidi Skaaret, til Dagens Næringsliv.

De lange markedsrentene har falt, og det gjør det naturlig å senke fastrenta, sier hun til DN. Det er rentene med 10 og 20 års bindingstid som kuttes med 0,2 prosentpoeng.

Norske statsrenter har falt kraftig siden de første rapportene om coronaviruset i begynnelsen av januar. Dette gjør investorer nervøse, og da ser de etter mindre risikofylte investeringer, som norske statspapirer, skriver DN. Prisen på statspapirene presses da opp, mens renta går ned. Fastrenta er knyttet opp mot lange lange statsrenter.

Klart beste fastrente i markedet

Mens Storebrand har satt ned sin fastrente, har DNB fastrente på 3,05 prosent på ti års bindingstid. Ifølge DN kunne ingen banker som kunne tilby ti års fastrente til under 2,99 prosent mandag kveld, og dermed har Storebrand nå ha markedets klart laveste fastrente, med 2,69 prosent.

Det er fortsatt få som velger fastrente, til tross for at fastrenten det siste året noen gang er har vært lavere enn flytende rente.

- I Norge er det ikke så vanlig å binde renten som i mange andre land, men i Storebrand har vi hatt en høy pågang helt siden sist sommer. Siden august har omtrent en av fire av våre helt nye lånekunder valgt fastrente – det er historisk en svært høy andel, sier Skaaret til DN.

Sommeren 2019 satte nesten alle bankene ned rentene med 10 års binding.

Fast eller flytende?

Hvis du skal vurdere om fastrente er gunstig i forhold til flytende rente er det ikke en gjennomsnittlig rentebetraktning om utviklingen i renten som du skal gjøre.

Når du skal ta opp et boliglån skal du jo finne det beste alternativet både når det gjelder fastrente og flytende rente. Det er derfor forskjellen mellom det beste alternativet for deg på flytende rente som skal vurderes opp mot det beste fastrentealternativet.

Hvis for eksempel den gjennomsnittlige forskjellen er 0,25 prosentpoeng mellom flytende og en fastrentelån på 5 år, er det en annen vurdering hvis forskjellen er 0,75 prosentpoeng mellom de gunstigste alternativene.

For mange vil det i praksis være alternativene du har i egen bank som avgjør dette. For banker med individuell prising må du først få et tilbud før du kan bestemme deg. Du kan ikke bruke den veiledende prisen banken oppgir nettopp fordi prisen er individuell.