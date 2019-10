Storbanken advarer mot det som kommer - frykter børsfall

Oktober kan bli en rød måned i aksjemarkedet, advarer Nordea. Det er fare for børsfall.

Analytikerne i Nordens desidert største bank er ute med sin seneste strategirapport om finansmarkedene. Rapporten er ikke lystig lesning for deg som tror på aksjemarkedet fremover.

Den seneste strategirapporten har fått tittelen «The hunt for Red October», som spiller på Tom Clancys spenningsroman fra 1984 og den påfølgende filmen fra 1990 med samme tittel.

Men boken og filmen handlet om jakten på en atomdreven russisk undervannsbåt under den kalde krigen. Nordea advarer mot børsfall. Høsten er ofte en svak tid i aksjemarkedene, preget av frykt for overdrevne forventninger, men også gevinstsikring.

Krakkmåneden

Det er bare minne om at historiens to mest kjente børskrakk kom i oktober, i henholdsvis 1929 og 1987. Hittil i oktober er Hovedindeksen ved Oslo Børs ned ca. 0,8 prosent. Negative børstall merkes som kjent med røde tall, mens positive tall er sorte.

Høsten er ifølge Nordea en årstid hvor de som selger aksjer, konsentrerer seg mer om det som skjer neste år. Negative forventninger til kvartalstallene i 2020, kan utløse storsalg av aksjer og dermed børsfall.

Nordeas advarsler er et ekko av de sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets kom med til Nettavisen Økonomi i slutten av august.

- Forventningene i markedet er at inntjeningen til selskapene skal skyte i taket i tredje kvartal og bli rekordhøye i fjerde kvartal. Jeg tror dessverre det er helt hinsides. Jeg tror estimatene er altfor høye, sa sjefstrategen for halvannen måned siden.

Dårligere enn ventet

Nordeas eksperter mener aksjemarkedene undervurderer risikoen for at inntjeningen i de børsnoterte selskapene blir dårligere enn ventet. Analyser denne høsten viser at vi kan stå overfor nedgangstider i flere land, såkalt resesjon.

Det betyr et fall i bruttonasjonalproduktet - verdiskapningen - i minimum to kvartaler på rad. Det gjenspeiler i stor grad lavere inntekter og fortjeneste hos bedriftene. Negative utsikter for økonomien er aldri bra for aksjemarkedet.

Nordea har studert 27 perioder opp gjennom årene i det amerikanske aksjemarkedet der det har vært nedgang i resultatene. Den korteste nedgangstiden varte bare i tre kvartaler. I gjennomsnittet har resultatnedgangen vart i 18 måneder for den brede S&P 500-indeksen.

Hånd i hånd

Det er sjelden at resultatene faller med mindre enn 10 prosent disse periodene, og gjennomsnittlig resultatnedgang har vært på ca. 20 prosent.

Det betyr ikke automatisk at aksjekursene faller med 20 prosent. Men:

Historisk har et fall i inntjening og nedgang i aksjemarkedet gått hånd i hånd, ifølge Nordea.

Hvis de negative resultatforventningene slår til, tviler Nordea på at aksjekursene vil holde seg. Med andre ord er det stor sannsynlighet for et børsfall. Kombinasjonen av inntektsfall og et normalt sesongsalg av aksjer er en dårlig kombinasjon.

Aksjeanalytikerne må derfor nedjustere forventningene de har til hva de børsnoterte selskapene vil tjene fremover. Nordea skriver i rapporten at disse nedjusteringene vil komme både for fjerde kvartal i år og for hele 2019.

Lav aksjeandel

Det er forventninger i aksjemarkedene om at 80 prosent av de globale børsnoterte selskapene vil få bedre resultatmarginer neste år enn i år. Det tror ikke Nordea noe på.

Storbanken er derfor undervektet i aksjer. Det betyr at Nordeas eksperter anbefaler investorene å ha en lavere andel av sparemidlene i aksjemarkedet enn det som er normalt.

Det amerikanske aksjemarkedet fremstår som det mest overvurderte markedet. Nordea mener det er usannsynlig at amerikanske selskaper skal gjøre det relativt bedre enn resten av markedet fremover. USA er ikke lenger en trygg havn i usikre børstider.