Storbankens regneekspert tipser om smarte aksjer: En norsk favoritt kan være gull

Aksjemarkedet svinger mer enn det gjorde på det harde 30-tallet, men en norsk aksje kan gi god avkastning fremover.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er hittil i år nå ned «bare» 21 prosent (se grafen under), etter å ha hentet seg inn igjen den seneste uken. Det kan tilsynelatende se ut som bunnen i aksjemarkedet er nådd, også i USA har det vært en betydelig børsoppgang.

DET HAR KOMMET SEG: Men hoveeindeksen på Oslo Børs er ned 21 prosent hittil i år etter en grusom mars måned.

Men med elendige økonomiske utsikter, skal ikke da børsene ytterligere ned? Er det ikke fare for at selskapene må skru ned inntjeningsforventningene kraftig, noe vi foreløpig har sett få tegn til?

- Det er to ting som gjør at aksjemarkedet er vanskeligere å spå på kort til mellomlang sikt, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management til Nettavisen Økonomi.

Ser fremover

- For det første er aksjemarkedet fremadskuende. Det er godt mulig at de verste bekymringene allerede ligger inne i aksjemarkedet. For det andre er aksjemarkedet «uforutsigbart», fortsetter han.

Vi har i dag full oversikt over det meste av hva som skjer i verden ved å støvsuge all informasjonen på nettet. Likevel svinger aksjemarkedet mer enn det gjorde på 30-tallet, hvor de fleste ikke ante noe før flere måneder i ettertid.

Mandag 6. april ga eksempelvis det amerikanske aksjemarkedet en hel årsavkastning i løpet av noen børstimer.

- Hvor mye tror du aksjemarkedet kan falle?

- Det er ingen krise om et selskap mister ett års inntjening. Hvis vi antar at 2020 ikke gir noe inntjening og at 2021 blir det nye 2020, skal verdiene ned med rundt ti prosent, svarer Næss.

Næss har regnet på alle gangene hvor Oslo Børs er ned med 20 prosent eller mer i løpet av to måneder.

Bra om ett år

- Da finner jeg at avkastningen typisk har vært noe svakere enn normalt de neste tre månedene, men den har vært betydelig høyere i de neste tolv månedene, sier Næss. Han tror dette mønsteret passer til dagens situasjon.

- Nedgangen på 20 prosent for Oslo Børs og knappe 17 prosent for USA er grei nok. Vi mister trolig ett år med inntjening, og vi er nok ikke tilbake for fullt fra 1. januar 2021. Da skal verdiene ned med ytterligere 10-20 prosent. På den annen side er vi vant med at aksjemarkedene overreagerer, sier han.

Næss venter at selskapene kommer med en rekke dårlige nyheter de neste månedene. Han sier vi ser at det tar lengre tid enn ventet å komme tilbake til livet slik vi hadde det i fjor. Da kan markedene lett komme ned.

God avkastning

- Jeg tror derfor at det er sannsynlig at markedene vil komme ned. På den annen side, for de som har en lang tidshorisont, er det verdt å se på de historiske tallene. De viser at det å kjøpe etter et betydelig fall normalt har gitt god avkastning, sier den regneglade investeringsdirektøren.

Men foreløpig ser det ikke ut som om analytikerne har tatt konsekvensene av nedstengning av verdensøkonomien inn over seg. Inntjeningsestimatene for de børsnoterte norske selskapene er eksempelvis ned bare 5 prosent.

- Her har jeg mer tillit til pessimistene, og da finner jeg en sannsynlig inntjeningsnedgang på 68 prosent. Norges største selskap Equinor er ett av de selskapene som kan ende opp med underskudd i 2020, advarer Næss.

Og i de internasjonale markedene er den samme optimismen der. Gjennomsnittlige forventninger tilsier en flat inntjening i år. Det virker for godt til å være sant. For når Næss ser på de laveste og mest oppdaterte estimatene, finner han en nedgang på 34 prosent globalt.

Se på finanskrisen

I USA skal inntjeningen for de børsnoterte selskapene ned med «bare» 30 prosent, mens i Europa er estimatene ned knappe 50 prosent. Nordeas investeringsdirektør har mer tro på det han erfarte under finanskrisen for drøyt ti år siden.

- Da benyttet jeg estimatet fra den mest skeptiske analytikeren per selskap. Det fungerte bra den gangen, og det har jeg gjort også nå. Det blir stadig flere pessimister. Dersom vi lytter til pessimisten for første kvartal, skal inntjeningen falle med nesten hundre prosent.

- Altså, selskapene skal gå med tap! advarer Næss.

Det virker litt rart, ettersom januar og februar var nesten normale måneder. Men, det er en del selskaper som må skrive ned investeringer de har i ulike verdipapirer. Det mest interessante er uansett hva som skjer i resten av året.

Ufattelig

Og en viktig forskjell fra 2009 er det. Finanskrisen rammet noen selskaper mer enn andre. Nedstengningen nå i store deler av verden rammer derimot de fleste selskapene. Verdens største selskaper, som i fjor tjente tilsvarende 47.000 milliarder norske kroner (!), risikerer å tape penger.

For en drøy måned siden var det ventet at selskapene skulle passere 50.000 milliarder med god margin, nå er det grunn til å frykte at store deler av inntjeningen forsvinner.

- I 2020 vil vi se økonomiske tall som trolig blir verre enn de vi så i 30-årene, men for investorene bør oppmerksomheten være på 2021, sier Næss.

Så langt er det altså få av de børsnoterte selskapene som har kommet med resultatvarsler som følge av nedturen. Ingen av de virkelig store børsnoterte selskapene har indikert at inntjeningen kommer til å bli dårligere i takt med de mye dystrere markedsutsiktene.

Vanskelig budskap

- Det er helt riktig at det har vært få resultatvarsler. Den enkle grunnen er nok at budskapet er vanskelig for selskapene. Hvis de kommer ut i dag, må de si at første kvartal var svakt. Akkurat nå er det mye verre, og de vet ikke hvor lenge det varer. Det er ikke noe selskapene gleder seg til, sier Næss.

Og selv om inntjeningen tilsynelatende er, eller i hvert fall har vært formidabel, utgjør den likevel ikke mer enn én tiendedel av salget. Under den store depresjonen i USA på begynnelsen av 30-tallet, falt den økonomiske aktivitetene med 45 prosent på fire år.

- I dag risikerer vi en like stor nedgang på fire måneder. Vi er vant til at selskap innenfor reiseliv og fornøyelser samt de som selger biler og luksusgoder blir hardest rammet under nedturer.

- Når en stor del av befolkningen holder seg inne, stopper etterspørselen opp etter de fleste produkter. Selv noen av de selskapene som har etterspørsel etter sine produkter, opplever produksjons- eller logistikkproblemer. Det gjør at de likevel blir rammet, forklarer Næss.

Ned 30 prosent

- Hvor mye kan aktivitetene falle fremover?

- Hvis vi ser for oss fullstendig stopp i andre kvartal, en gradvis oppgang i tredje kvartal og en ytterligere bedring i fjerde kvartal, kan vi få en nedgang i omsetningen på 30 prosent, svarer Næss.

Noen av de antatte «vinnerne» som Amazon, opplever problemer. Også Amazon er avhengig av at varen produseres og fraktes hjem til kjøperen. Det har bidratt til at selv den mest forsiktige Amazon-analytikeren har kuttet inntjeningsestimatet med 20 prosent

Selskapene er raske med å si opp ansatte og redusere kostnader, men i praksis får en ikke kuttet de like mye og raskt.

Pass på gjelden

Næss peker på at det er store individuelle forskjeller. Et selskap med mye gjeld kan knekke nakken som følge av ett svakt år. Andre selskap kan få en tilsvarende økning i etterspørselen året etter.

- Selskapene kom fra en periode med god inntjening. Antar vi at denne nedturen dytter ned inntjeningsnivået med 20 prosent, blir det mer alvorlig. Da kommer jeg frem til at markedene skulle ha falt med 27 prosent og ikke 18 prosent, sier Næss.

- Og dersom usikkerheten får investorene til å øke risikopremien på aksjer med 1,5 prosentpoeng i forhold til renter, skulle nedgangen ha vært opp mot 40 prosent. Det er betydelig mer enn den nedgangen vi har sett så langt i år, sier Næss.

Dypt hull

Normalt er et fall i aksjekursene en glimrende anledning til å kjøpe aksjer. Det kan det være også denne gangen. Faren er imidlertid at vi er i ferd med å se en bråstopp som sender økonomien ned i et dypt hull. Da er det ikke så interessant hva investorene venter vil skje i 2021.

- Hvilke aksjer bør småsparerne satse på fremover?

- Selskap som bare opplever en utsettelse av etterspørselen og er finansielt solide, kan gi en god avkastning fremover, svarer Næss, og trekker frem Olav Thon Eiendomsselskap her hjemme, samt en rekke legemiddelselskap i USA.

Olav Thon Gruppen er for øvrig største aksjonær i det børsnoterte eiendomsselskapet, med 66,3 prosent av aksjene. Olav Thon ga i 2013 bort formuen på 25 milliarder til en stiftelse.