Storbanker slår korona-­alarm: - Veldig skummelt

Det er spesielt tre ting du bør være obs på.

Svindlere utnytter koronakrisen til å åle seg innpå nordmenn i en sårbar situasjon. Da gjelder det å vite hva du skal passe på, ifølge eksperter.

- Det er vanlig å utnytte folk i en usikker situasjon, slik som nå, fordi mange permitterte og det er kaos i livet deres. Det er lett for svindlerne å utnytte det til sin fordel, sier Ingrid Grav, svindelrådgiver i Danske Bank, til Nettavisen.

Spesielt er investeringssvindel vanlig i disse tider.

ADVARER: Ingrid Grav, svindelrådgiver hos Danske Bank, advarer mot investeringssvindel og phishingsvindel under koronakrisen. Foto: Privat

Terje Aleksander Fjeldvær, leder for DNBs bedrageriforebyggende enhet, sier at det ikke er noe nytt at svindlere utnytter folk under krisetider.

- Svindlere utnytter folk i krisesituasjoner fordi da vet ikke folk hva som er normalt og hvordan de skal forholde seg til det, sier han til Nettavisen.

Når vi er i en unormal situasjon, blir det også vanskeligere for folk å vurdere hva som er unormalt. Derfor er det lettere å feilvurdere meldinger, e-poster og informasjon du leser.

- Mange lar seg lure . Det er kjempemye svindel nå, sier han.

Spiller på den nye normalen

Under koronapandemien har det både vært en unormal situasjon og mye falsk informasjon i sosiale medier. Da er det vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg. Med hjemmekontor får man heller ikke diskutert mistenkelige meldinger med kollegaer, og må gjøre vurderingene selv.

- Svindlerne tilpasser et budskap til den nye normalen. Vi ser at det er ganske avansert svindel, sier han.

Svindlerne spiller gjerne på problemer i tiden vi er inne i, for eksempel at man er isolert og trenger hjelp. I tillegg har det vært en del falske annonser, samt misbruk av kjendiser og spredning av falsk informasjon, opplyser han. Noen svindlere har også spilt på det fallende aksjemarkedet.

Nå for tiden er det imidlertid mer phishingsvindel. Svindlere sender SMS-er om at din BankID er sperret, og følger opp med telefonsamtaler hvor de viser til tekstmeldingen og får deg til å oppgi kodeord knyttet til nettbanken din. Dette vil igjen føre til at du taper penger.

OBS: Terje Fjeldvær i DNB oppfordrer til å være oppmerksom på informasjon du leser og bes om å oppgi. Foto: (DNB)

Tre ting du bør du være obs på

Fjeldvær i DNB og Grav i Danske Bank trekker fram totalt tre ting du bør være særlig obs på:

1. Investeringssvindel

- Det er ikke nødvendig å trykke på alle lokke-titler på ikke-redaksjonelle saker som er delt i sosiale medier. Vær obs på slike saker fordi avsenderen vil gjerne ha deg til å trykke videre, basert på falsk informasjon, og få deg til å gi fra deg sensitiv informasjon, sier Fjeldvær i DNB.

Investeringssvindel er én av svindelmåtene du kan bli utsatt for. Grav i Danske Bank forteller at de ser at det florerer av investeringssvindel i Norge nå under koronapandemien.

- Mange ønsker gjerne å investere i kryptovaluta, og da spesielt bitcoin. Det er mange falske annonser og artikler på nett, gjerne delt via Facebook, som får deg til å investere et lite beløp, sier hun.

I likhet med Fjeldvær, trekker også Grav fram at kjendiser gjerne brukes i disse falske historiene. Svindlerne vil få deg til å investere i det samme som kjendiser liksom har gjort.

- De vil gjerne ha deg til å investere 250 euro via en falsk investeringsportal, hvor du gjerne godkjenner betalingen med BankID. Dette er et såpass lite beløp at folk venter en stund før de prøver å få pengene tilbake, siden de i god tro venter på avkastning før de innser at de er blitt svindlet, forklarer Grav.

Du blir også ofte oppringt etter første investering, og svindlerne vil få deg til å investere mer. Det er en økning i disse type saker for tiden, spesielt nå som renten er lav og aksjemarkedet er usikkert.

- Folk er på jakt etter bedre avkastning, og ser på andre muligheter, sier Grav, og forteller at det er som oftest kunder over 50 år som oftest blir lurt av svindlere.

- Jeg vil anbefale deg å spørre noen som selv har gjort investeringer, og kanskje har mer kompetanse og referanser på det enn du har, dersom du vurderer å investere. Da kan du sikre deg bedre, i stedet for å risikere å investere i svindel, sier Grav.

2. Utestående frakt fra Posten

En annen type svindel som Danske Bank ser for tiden, er phishingsvindel hvor deres kunder blir lurt til å oppgi kortinformasjon etter å ha mottatt en e-post fra Posten Norge.

- Under koronakrisen handler folk mer på nett, og mange venter på flere pakker, blir vi også mer sårbare for denne typen svindel, forklarer Grav.

Hun forklarer at du kan få en e-post fra det som tilsynelatende er Posten Norge, hvor det står at du har et utestående beløp for frakt av en pakke du har bestilt. Du blir bedt om å betale et beløp på 20 kroner.

- Idet du har har lagt inn kortinformasjonen din og har gått videre for å bekrefte betalingen med SMS eller BankID, endrer beløpet seg. Beløpet er gjerne på 10.000-30.000 kroner, forteller Grav.

- Det er veldig skummelt, fordi mange sjekker ikke at beløpet er korrekt før de bekrefter betalingen. I stedet for å belastes for 20 kroner, taper de mange tusen kroner, påpeker hun.

3. Etterspørsel av privat informasjon

Grav oppfordrer til å ta kontakt med banken for å få veiledning om du er usikker på en betaling eller en e-post du får.

Det finnes flere måter å bli svindlet på enn de to nevnte punktene. Mange blir svindlet ved å oppgi privat/sensitiv informasjon som kan utnyttes på ulike måter av svindlerne.

- Hvis du mottar en e-post eller en SMS må du vurdere hvilken informasjon som etterspørres. Ikke gi fra deg kort- eller BankID-informasjon. En enkel kontroll er å spørre deg selv om dette er en melding du forventer. Hvis ikke, vær kritisk, sier Fjeldvær.

Om du har vært så uheldig og gitt fra deg informasjon du ikke bør dele videre, ring banken umiddelbart, oppfordrer både Fjeldvær og Grav.

- Da kan vi sperre både kort og BankID, og kan hindre videre misbruk, sier Fjeldvær.

- Husk også at det ikke er noen som kjenner kodeordene til din BankID på mobil. Verken BankID, banken eller andre. Hvis noen ringer og leser opp de ordene du ser på din telefon er det en svindler. Legg derfor på, påpeker han.

Slik blir du utvalgt



Men hvordan blir akkurat DU utvalgt av svindlerne. Er det tilfeldig, eller har svindlerne planlagt å forsøke å lure deg?

- Vi tror svindlerne ser i Brønnøysundregisteret og ser på endringer på ulike firma. For eksempel om det er kommet en ny styreleder, retter de det mot ham/henne, fordi de tenker at han/hun gjerne har tilgang til firmaets konto, sier Fjeldvær i DNB.

Han oppfordrer til å være mer oppmerksom og nøye.

- Vær kritisk til informasjon i SMS-er eller e-poster. Ring heller kundesenteret til det som ser ut til å være avsenderen, og få en oppklaring før du gir fra deg informasjon, sier han.

I helgen gikk også DNB ut med en advarsel om at kunder blir forsøkt svindlet via en e-post hvor storbanken framstår som avsender, og kundene får beskjed om at kontoer/kort er deaktivert. For å få tilgang igjen, må de trykke på en lenke og logge inn på kontoen, står det.

Hjemmekontor øker risikoen

8 prosent av alle mellom 15 og 74 år sa i juli at de var utsatt for økonomisk svindel i løpet av det siste året, skrev NTB i september.

Det var NorSIS som gjennomførte undersøkelsen, og den viste at mer enn 300.000 personer har blitt svindlet på en måte som hadde fått økonomiske konsekvenser. I aldersgruppen 15 til 34 år er andelen som har fått en slik dyrekjøpt erfaring det siste året, enda høyere - hele 15 prosent.

Hjemmekontor øker risikoen for å bli lurt, som også Fjeldvær trekker fram.

Mange sitter alene uten et sosialt nettverk eller en IT-medarbeider, noen som kan bidra med en realitetsorientering for eksempel hvis en litt mistenkelig epost skulle dukke opp, der avsenders logo kanskje ikke ser helt ut som den pleier, eller ordlyden får en til å stusse.

Det er ikke bare privatpersoner som er utsatt. Også bedrifter risikerer svindelforsøk, og derfor mener NorSIS sikkerhetskurs er aktuelt. 64 prosent flere ansatte i norsk næringsliv har bestilt Nasjonal sikkerhetsmåneds opplæringspakke i informasjonssikkerhet i år, sammenlignet med fjoråret, meldte NTB.

Med bedrifters utstyr utplassert på hjemmekontor, folks høyere terskel for å reagere på underlige henvendelser og ingen å rådføre seg med, mener NorSIS at sikkerhetskurset i år er ekstra viktig, og vil ha flere med.