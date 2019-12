Storbritannia: Boris Johnson knuser Labour - pundet styrker seg

Valgdagsmålinger viser at de konservative i Storbritannia vinner parlamentsvalget med soleklar margin. Pundet styrker seg.

Stemmeurnene stengte nå kl 23. norsk tid, kl 22. britisk tid. Og valgdagsmålinger viser at de konservative (Toryene) ligger an til å få et klart flertall.

Nøkkeltallet er om de konservative får flere eller færre enn 326 stemmer. for å få rent flertall. Valgdalsmålingene indikerer hele 368 stemmer, bare 191 stemmer for Labour. Det er et katastrofevalg for Labour-leder Jeremy Corbyn, som ifølge eksperter trolig må gå av hvis resultatet holder seg. Og nå går det mot brexit for britene (se lenger ned).

En fersk undersøkelse fra analysebyrået YouGov undersøkelse ga de konservative 28 seters majoritet i parlamentet. Det er kraftig ned fra flertallet de hadde på målinger bare for noen uker siden.

En annen fersk undersøkelse ga de konservative 41 prosent av stemmene, Labour 36 prosent. Det er det knappeste flertallet på lang tid.

Hva skjer med pundet?

Et stort spenningsmoment er hvordan pundet reagerer på valgutfallet. Pundet har denne høsten styrket seg markert mot nøkkelvalutaene dollar og euro på forventning om at de konservative vinner.

Kl 22.50 norsk tid ble pundet notert til 1,182 mot euro og til 1,316 mot dollar. I det profesjonelle valutamarkedet måtte man ut med 11,95 kroner for et pund. Rett etter at valgdagsmålingen ble kjent, styrket pundet seg til 1,20 mot euro og til 1,34 mot dollar. Mot kronen ble det en styrking til hele 12,15.

Valutaanalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets uttalte til Nettavisen Økonomi torsdag formiddag at valutamarkedet har priset inn at de konservative skulle vinne i dag. Pundet har styrket seg mye, etter at statsminister Boris Johnson i oktober utlyste nyvalg

- De konservatives økte oppslutning har vært bra for pundet, fordi en konservativ seier er det minst usikre utfallet, og markedet liker ikke usikkerhet. Med de konservative vet markedet hva det får, fordi da blir det en utmelding innen 31. januar, sa Bernhard for 10 timer siden.

Endelig løsning

- Pundet ha styrket seg mye den siste tiden og grunnen til at det er at Boris Johnson har sett ut til å få flertall i parlamentet. Han har allerede en Brexit-avtale på plass, og med flertall kan den avtalen gå gjennom parlamentet og at vi skal skal få en endelig løsning på Brexit, sa Jane Foley, sjef for valutastrategi i Rabobank i London, til Nettavisen.

Hun mener imidlertid at det kanskje er for optimistisk, og peker på at en Johnson-seier også kan ende opp med å gi finansmarkedet utfallet de frykter aller mest, en hard brexit.

Bernhardsen la vekt på at usikkerhet er det verste markedene vet, og at brexit-skjebnen er høyst uklar hvis Labour vinner valget.

Knapp seier

Storbritannia er formelt et monarki, men den øverste utøvende myndigheten ligger hos regjeringen, som er utgått fra flertallet i det folkevalgte Underhuset. Den lovgivende myndighet består av to hus, Underhuset (House of Commons) og Overhuset (House of Lords).

I parlamentsvalget i 2017 fikk de konservative 45,6 prosent av stemmene under daværende statsminister Theresa May. Hun måtte gå av i sommer etter ta hun ikke lykkes ikke med å melde Storbritannia ut av EU innen 29. mars og hadde mistet støtten i eget parti.

Labour fikk for drøye to år siden 41,8 prosent av stemmene, de liberale 7,8 prosent.

Klart viktigst

Underhuset er for øvrig det klart viktigste av de to husene, for øvrig et hus den britiske regenten ikke har tilgang il. De 650 medlemmene i Underhuset er direkte valgt. Av disse kommer 533 fra England, 59 fra Skottland, 40 fra Wales og 18 fra Nord-Irland. I tillegg kommer «The Speaker»- ordstyreren.

Medlemmene velges fra såkalte enmannskretser, slik at den kandidaten som får flest stemmer, såkalt simpelt flertall, tar mandatet. Å vinne mandatet krever altså ikke at man får mer enn 50 prosent av stemmene.

Underhuset velges for inntil fem år, men kan oppløses når som helst med noen ukers varsel. Statsminister Boris Johnson utlyste 24. oktober i år nyvalg. Stemmerettsalderen i Storbritannia er 18 år. (Kilde: Store norske leksikon)

Saken oppdateres.