Storbritannia: Boris Johnson Tory-leder  - blir ny statsminister

Boris Johnson er de konservatives nye leder og blir Storbritannias nye statsminister. Pundet styrker seg noe, og Oslo Børs reagerte positivt på nyheten.

Dermed ble det en favorittseier.

Rundt 160.000 medlemmer i det konservative partiet stemte mandag klokken ettermiddag om hvem som skulle ta over etter statsminister Theresa May. Kvelden og natten var satt av til å telle stemmene.

Nå rett etter kl. 13.00 norsk tid ble resultatet offentliggjort. Utenriksminister Hunt og hans forgjenger Johnson var de siste gjenværende kandidatene det stod mellom.

Ut uansett

Johnson var soleklar favoritt til å vinne avstemningen. Han har markert seg som en av de fremste brexit-generalene før folkeavstemningen for tre år siden. Kontroversielle Johnson har også lagt seg på en hard linje i lederdebattene.

Storbritannia skal ut av EU-medlemskapet 31. oktober, uansett om de har en avtale på plass eller ikke. Hunt har derimot sagt at han kan gå med på en kort utsettelse dersom han mener en avtale er innen rekkevidde.

Et spenningsmoment er hvordan pundet reagerer på valget. Pundet ble rett i forkant av avstemningsresultatet til noe i overkant av 1,11 mot euro, 1,114 for å være nøyaktig.

Litt blandet

Med andre ord fikk de som eier pund 1,11 euro for hver pund i det profesjonelle valutamarkedet. Skulle du kjøpe pund med norske kroner, måtte du betale drøyt 10,75 kroner for hvert pund.

Pundet styrket seg noe etter at resultatet ble kjent mot euro, mens kronen svekket seg til 10,79 kl 13.08, etter å ha styrket seg noe i minuttene før.

Det norske aksjemarkedet reagerte tilsynelatende positivt å nyheten. Kl 13.00 var Hovedindeksen ved Oslo børs opp snaue 0,4 prosent, kl 13.30 er Børsen opp rundt 0,8 prosent se graf under).

REAGERTE POSITIVT: Hovedindeksen ved Oslo Børs reagerte tilsynelatende positivt på Boris Johnson som nye Tory-leder og dermed statsminister. Foto: (Oslo Børs/Infront)

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets uttalte til Nettavisen Økonomi rett før avstemningsresultatet at han tror det meste er priset inn i valutamarkedet. Olsen peker på at det ikke er så store forskjeller på de to kandidatene, begge ønsker at Storbritannia skal ut av EU: Brexit.

Mer ekspansivt

- Men fremover kan det bli en mer ekspansiv finanspolitikk med Boris Johnson, og da er det ikke sikkert at den engelske sentralbanken vil kutte renten, sier Nordeas sjeføkonom.

En mer ekspansiv politikk betyr en større stimulering av den britiske økonomien. Det kan skje i form av skattekutt.

Når det gjelder Norge, utgjør ikke Storbritannia noe stort marked for den norske eksportindustrien. Andelen er under 10 prosent hvis vi holder olje- og gassindustrien utenfor.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier også at dette var et ventet utfall. Jan peker på at Johnson ikke har noen spesiell høy stjerne innad i EU, men at de kan være innstilt på en løsning som ikke rammer EU eller storbritannia.

En høyrepopulist

- Finanspolitisk er Boris Johnson som andre høyrepopulister. Og det er viktig å si at han er valgt av de konservative som statsminister, ikke av det britiske folk. Boris Johnson har ingen stor tillit i folket, og de konservaive er ikke lenger et stort parti, sier Andreassen.

Et spenningsmoment blir om hvilken avtale Johnson klarer å forhandle seg til i høst.

Blir det en avtale som den Theresa May kom med, vil den gå igjennom i det britiske parlamentet. Blir det ingen avtale, er det ikke flertall for det, da må Johnson gå av i høst, sier sjeføkonomen.

Intet behov

- Med Boris Johnson som statsminister, minsker da sannsynligheten for et britisk rentekutt?

- Ja, alt annet like vil en mer ekspansiv finanspolitikk redusere behovet for å kutte renten.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank var i vinter svært negativ til konsekvensene av en Brexit for Norge. I verste fall kunne 8000 arbeidsplasser ryke.

Allsidig

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, som han egentlig er døpt, er født 19. juni 1964 i New York C. Han er er både en britisk politiker, forfatter, journalist og spaltist.

13. juli i 2016 ble han utnevnt som utenriksminister i Theresa Mays regjering, men takk seg i juli 2018 på bakgrunn av uenighet med statsministerens Brexit-plan.

Johnson var medlem av det britiske parlamentet i syv år før han i 2008 ble borgermester i London.

Jeremy Richard Streynsham Hunt er født 1. november 1966 i Kennington i London og ble utnevnt til utenriksminister etter Boris Johnson. Han var også skyggeminister for kultur, OL, medier og sport i perioden 2007–2010.