Stordalen: - Helt usannsynlig jævlig

Petter Stordalen tar frem storslegga når han skal beskrive situasjonen for hotell- og reiselivsnæringen.

Norges Bank arrangerte mandag en digital fagdag om om blant annet utfordringer for reiselivsnæringen og næringseiendom.

Hotellkongen Petter A. Stordalen var sammen med DNB-analytiker Simen Mortensen invitert for å snakke om utsiktene for hotellbransjen. Og Stordalen var krystallklar i sine vurderinger av situasjonen i bransjen.

Les også: Skrekktall for Stordalen og Thon: - Det er fullstendig katastrofe

Nattsvart

- Det har vært nattsvart i november, og det blir sånn helt til man løsner opp. Vi ser umiddelbart at Sverige stoppet helt opp etter statsminister Stefan Löfvens tale søndag.

- På en normal dag i november omsetter vi kanskje for 50 millioner kroner, mens vi omsetter for 10 millioner nå. Det er helt usannsynlig jævlig akkurat nå, som jeg ville ha sagt i Porsgrunn, sa Stordalen i en samtale med Mortensen og kommunikasjonsdirektør Bård Molberg i Norges Bank.

Stordalen var likevel optimistisk med hensyn til vaksinekapasiteten fremover, ut fra prognosene i vår.

- Er det enn ting jeg har «push-varsel» på, er det vaksinenyheter.

- Det som skjer, er et tilnærmet under i forhold til hva som ble sagt for noen måneder siden, sa Stordalen om vaksineproduksjonen. Han tror det blir vaksinering av utsatte grupper i første kvartal neste år.

Verste bølgen noensinne

Men på spørsmål om hvor mye lenger bransjen kan holde ut, svarte han:

- Det er ikke i første delen av krisen konkursene kommer, da har man noe kapital å tære på. Så har vi fått utsettelser av ulike typer, skatt og avgifter. Jeg ser ingen bølge av konkurser på denne siden av nyttår, men i 2021, da vil vi se en bølge av konkurser vi aldri noensinne har sett i historien.

Men Stordalen tror at alle selskapene han er involvert i, vil komme igjennom krisen, selv om 2021 blir veldig utfordrende.

- Ja, det kommer til å koste, men vi vet vi klarer det, og at vi vil ta tilbake så mange av de permitterte ansatte som mulig.

- Vi har en fantastisk kultur og hadde en solid økonomi ved inngangen til krisen. Uten kulturen hadde vi ikke sittet her i dag. Det er en fet, unik kultur og det viktigste for å ta igjennom denne krisen. Jeg kunne ikke drømme som arbeidsgiver å ha slike ansatte, skrøt Stordalen.

Milliardæren var også innom livet etter koronapandemien og om ting ville vende tilbake til normalen.

Les også: Petter Stordalen og svensk topprytter er blitt et par

Drittlei

- Festen er over, mange er «drit lei» av å ha hjemmekontor. De er lei av ikke å kunne møte opp og treffe mennesker, og det er naivt å tro at du kan bygge selskaper via Google hangout.

- Det er et enormt savn av å møtes og å kunne reise hjem. Jeg tror det første som kommer tilbake er savnet av å reise til et sted, reise til Syden, møtes i sosiale lag. Ferie og fritid kommer veldig fort tilbake, mens innenfor konferanser er det et stort oppdemmet behov.

En undersøkelser fra Ving viser at det første du vil gjøre når denne «dritten» er forbi, er reiser etter å ha besøkt familien.

Stordalen tror internasjonale forretningsreiser tar lengst tid før de er tilbake til normalsituasjonen. Han er likevel overbevist om at reiselivsnæringen kommer til å fortsette, selv om de får en «dip» nå.

- Det er ingen som har fasiten, men mest sannsynlig er veldig mye over når vi nærmer oss sommeren. Jeg har aldri vært så optimist som jeg er nå, men det tar litt tid før vi er helt tilbake.

Les også: Moderna-vaksinen har én stor fordel

Likviditet

Hotelleieren tror det vil bli bygd veldig få hoteller de neste fem årene, og at bankene kommer til å bli veldig restriktive.

- Men jeg synes bankene har vært fornuftige og forståelsesfulle. Kriser handler bare om likviditet for å komme igjennom, sa han om støtten fra bankene.

- Du må være tidlig ute, ærlig, åpen og realistisk overfor bankene om hvordan det ser ut. Frem til nå har vi ikke hatt behov for ekstrakredittene vi skaffet oss i en tidlig fase. Samtidig vet jeg at vi har behov for dem et stykke ut i 2021, sa Stordalen om likviditetssituasjonen.

Les også: Petter Stordalens store verkebyll: – En overraskelse for alle

Det mest krevende

- Det mest utfordrende i en sånn krise, det største og mest krevende ting å være med på, er at det handler om mennesker. Å permittere og si opp 7500 ansatte er en helt ufattelig situasjon, sa en tydelig engasjert hotell- og reiselivseier.

Han synes ikke synd på seg selv som sitter med det øverste ansvar, ansvaret men på alle de ansatte.

- Denne bransjen er ekstremt viktig for Norge, Hurtigruten og Choice, vi skulle ansette mange tusen arbeidsplasser de neste årene. Det er selvsagt for meg at man har samme respekten for disse selskapene og de ansatte som for industrien.

Stordalen skrev nylig et avisinnlegg i Sverige om hvor vanskelig næringen hadde det.

- Jeg sparer psykiatrien for en del utgifter hver gang jeg skriver noe, for da får alle nett-trollene utløp for sitt raseri. Jeg sier hva jeg mener, men jeg fikk faktisk veldig mange positive tilbakemeldinger på det, hevdet han.

Reklame Opptil 65 prosent på verdens beste bokser