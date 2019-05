Stordalen: - Jeg drømmer om en by nesten helt fri for biler

Petter Stordalen har en roterende garasje i praktvillaen på Bygdøy og eier en rekke luksusbiler. Nå vil han ha biltrafikken vekk fra Oslo sentrum.

FOLKETEATERET (Nettavisen Økonomi): Aftenposten hadde onsdag kalt inn til byutviklingskveld i Folketeaterbygningen på Youngstorget, der temaet var «Den bilfrie byen».

Og en av foredragsholderne var Petter A. Stordalen. Han var i store deler av foredraget på sitt aller mest intense og høylytte og fikk etter hvert med seg en ikke altfor fulltallig forsamling.

Milliardæren, som i 2006 hadde en bilpark på elleve biler, gikk hardt ut mot privatbiler i Oslo sentrum.



Hvem vil tilbake?

- Jeg drømmer om en by nesten helt fritt for biler, sa hotellkongen, og viste frem et bilde fra 1962. Den gangen kunne biler fortsatt kjøre gjennom Folketeaterpassasjen. Et bilde fra 1990 viste biler som kjører over Rådhusplassen.

- Hvem vil tilbake til 1962 og 1990? Min datter Emilie på 27 ser vantro på meg når jeg forteller at i gamle dager kjørte man biler i Karl Johans gate. Det var ikke bedre før, det har aldri vært bedre enn nå, hoiet Stordalen, selv om han måtte innrømme at ikke all utvikling har vært like vellykket. Men:

- Byen må ikke være en parkeringsplass eller en transportør. Se til København, hva er likheten mellom Nyhavn, Strøget og Tivoli? Svaret er bilfritt! skrek Stordalen.

Elsket biler

- Men jeg er lært opp av en far som sa det var forskjell på 20 og 25 parkeringsplasser foran butikken. Jeg elsket biler, mest av alt de som stod utenfor kjøpesenteret, sa kjøpmannssønnen.

Nå har han ikke lenger elleve biler, men åtte. I tabellen under har vi gjengitt de åtte bilene som Stordalen eier.

Dette er Petter Stordalens bilpark Bil Utslipp Mercedes-Benz Slr (2005) 348 g CO2/km Bentley Bentayga 2016 (607 hk) 296 g CO2/km Mercedes-Benz S 63 2015 (584 hk) 135 g CO2/km Mercedes Benz Gla 2014 Cdi 4matic 130 g CO2/km Toyota Yaris Hybrid (2016) 88 g CO2/km Tesla Roadster El (2009) 10-20 g CO2/Km Peugeot Ion (2013) 10-20 g CO2/Km Mercedes-Benz Sls Amg Electric Drive 2013 10-20 g CO2/Km



Anslagene i tabellen kan avvike noe fra faktisk forbruk, og for elbilene er det oppgitt et skjønnsmessig utslipp ut fra en nordisk strømmiks.



Konfrontert med den store bilparken, svarer Stordalen i en e-post via kommunikasjonsdirektør Bettina Flatland i Nordic Choice Hotels:

En bil brukes av et av mine barn

To biler, hvorav en av dem er elbil, brukes av min ekskone, som har flere med sertifikat i sin i husholdning

En bil brukes av min mor i Porsgrunn

Én elbil brukes av kona Gunhild

En bil er utstilt hos Mercedes og er ikke i bruk

To biler brukes av meg

- Jeg er ikke imot bil, jeg er for et yrende bymiljø. Et bilfritt liv og en bilfri by er for meg to ulike ting. Før mente jeg at byutvikling var noe Raymond Johansen drev med. I dag vet jeg at vi som hotellkonsern og resten av næringslivet også kan bidra til god byutvikling, skriver Stordalen i e-posten

- For meg handler det om å skape gode og trygge møteplasser som skaper liv i byen, som er åpne og tilgjengelige, også på miljøsiden. At biltrafikken reduseres i byene, skal vi bruke til et gode, ikke til å lengte tilbake.

Bilbaserte kjøpesentre

Hotellkongens første store jobb var for øvrig som senterleder for det store kjøpesenteret City Syd i Trondheim. Den tidligere kjøpesentereieren eide også en periode Liertoppen Kjøpesenter mellom Asker og Drammen. Så å si all omsetning her er bilbasert.

- Senteret skulle aldri ha vært bygd, og det er umulig å bombe det, skrek den tidligere eieren.

JEVNES MED JORDEN? Bilbaserte Liertoppen Kjøpesenter burde bombes, mener den tidligere eieren Petter A. Stordalen. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Stordalen er opptatt av at folk må bo i byen, bruke byen, leve i byen, for ellers vil ikke investorene satse. Selv har han satset tungt på hoteller rundt Oslo S, blant annet gigantiske «The Hub», som har kostet rundt 3,5 milliarder kroner.



Møteplasser

- Vi bygde The Hub fordi vi har tro på byen og er avhengig av logistikk, men vi er avhengig av 200 parkeringsplasser. Vi vil ha gode møteplasser utenfor hotellet, sa Stordalen, i en rolig tone til ham å være.

Han viste også til det nye hotellet «Amerikalinjen» på Jernbanetorget, som er en ombygging av de gamle ærverdige kontorlokalene til det nedlagte rederiet. Jernbanetorget ved Oslo S er ikke det mest idylliske området i Oslo.

- Men vår ambisjon er å få folk til å sette seg der for å ta en øl. Og et kontorbygg, hvor mye liv skaper det? Ikke en dritt! Trist som faen, for å bruke Ari Behns bok, ljomet igjen Stordalen.

Hyllest

- For meg som hotelleier handler det om å skape steder der mennesker trives, skape åpne, gode møteplasser. Det er mennesker og et pulserende liv som skaper trygghet. Jeg vil gi en hyllest til de som bygde en gigantisk badeplass på Sørenga, sa Stordalen, og viste bilde av en fullstappet Sørenga-brygge en varm sommerdag.

Den tidligere butikkmannen fikk spørsmål om en redusert fremkommelighet for privatbiler i Oslo sentrum er en trussel for sentrumsbutikkene. Nei.

- Butikkene bære være mer bekymret for netthandel enn tap 14 parkeringsplasser. Kanskje er det den bilfrie byen som kan redde handelen? undret hotelleieren.

Men utviklingen går mot at butikkene erstattes av det flere mener er en overetablering av serveringssteder i sentrum. Det avfeide bareieren, og han ville heller ikke høre om at det nå er for mange hoteller i området rundt Oslo S.



Gnål

- Du kan ikke si at det er nok hoteller, svarte han på spørsmål fra Aftenposten.

- Og at det er for mange barer i byen, har jeg hørt gnål om i 30 år. Sannheten er at de ikke liker konkurranse, sa Stordalen. Han fikk fra Aftenposten også spørsmål om hva han ville prioritere hvis han hadde blitt plansjef etter avtroppende Ellen de Vibe.

- Jeg ville ha lagt all vei og toglinjer fra Skøyen til Aker Brygge under jorden. Tog, trikk og all dritt, legg det under vannet! Så ville jeg ha bygd boliger og laget grønne parker.

I e-posten utdyper Stordalen at han mener det ville vært bra å få E18 under bakken i en biltunnel fra Skøyen. Logistikken i Oslo sentrum må ivaretas gjennom varetransport og annet.