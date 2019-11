Stordalen bladde opp 29 millioner bak Slottet

Hotellkongen Petter A. Stordalen har kjøpt en 252 kvadratmeterstor leilighet bak Slottet til Gunhild Stordalen.

Tidligere denne måneden ble det kjent at paret går fra hverandre. Som en del av skilsmissen spanderer Petter Stordalen en 252 kvadratmeterstor leilighet i Inkognitogata bak Slottet på Gunhild Stordalen. Adressen er Inkognitogata 19, og leiligheten ligger i 3. etasje.

Inkognitogata går parallelt med Parkveien bak Slottet, og leiligheten ligger bare 100 meter fra statsministerboligen.

Opp 21 millioner

Det er Stordalens investeringsselskap Strawberry Fields AS som er den formelle kjøperen. Kjøpet ble registrert i går. Forrige eier kjøpte leiligheten i 2008 for 8.150.000 kroner. Hele gården er på 1333 kvadratmeter.

I annonsen beskrives leiligheten som en unik herskapelig drømmeleilighet på hele 252 kvadratmeter med fantastiske lysforhold, solrik balkong, utsikt og parkering.

Det er mange originale detaljer og utsmykninger som er pent bevart i leiligheten, som blant annet har 4 soverom, 4 stuer og 2 bad, i tillegg til totalt 5 ildsteder, inkludert en majestetisk svenskeovn. Det er også parkeringsplass i bakgården for moderate 348 kroner måneden. Fellesutgiftene utgjør 5500 kroner i måneden.

Den miljøbevisste Gunhild Stordalen har imidlertid overtatt en leilighet som får energikarakteren G, som er den svakeste karakteren. Oppvarmingskarakteren er rød, som betyr at leiligheten ikke kan varmes opp med andre energikilder enn strøm og fossilt brensel.

Les også: Stordalen skal ansette 45.000 de neste årene

Rehabilitert

Bygården er nylig vesentlig rehabilitert og uten fellesgjeld. De fleste gårdene i dette strøket er ført opp på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Byggeåret for denne bygården er 1896.

DN skriver at leiligheten gikk 7 millioner over prisantydningen på 22 millioner kroner. Leiligheten rommer hele etasjen. 29 millioner tilsvarer en kvadratmeterpris på over 110.000 kroner.

Etter det DN kjenner til er leiligheten nå under oppussing. Petter Stordalen ønsker ikke å kommentere hvem som skal bo i leiligheten. Gunhild Stordalen har heller ikke besvart DNs henvendelser.