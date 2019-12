Stordalen fikk 161 millioner kroner i ekstraskatt

Petter Stordalen tok i årene 2015 til 2017 ut nær en halv milliard kroner i utbytte fra ett av sine holdingselskap, ifølge Dagens Næringsliv.

Ifølge avisa har han ment at dette skulle være skattefritt. Nå viser det seg at utbyttet i løpet av 2018 og 2019 er blitt klassifisert som skattepliktig inntekt. For de aktuelle årene øker Stordalens skattelignede inntekt med 487 millioner kroner, og skatteregningen øker med 161 millioner kroner.

– Petter har gitt myndighetene nok informasjon til å foreta en vurdering, og deres vurdering er at inntekten skal oppjusteres, skriver finansdirektør Mads Bereder Koch i Strawberry i en epost.

Ifølge finansdirektøren har det ikke påløpt noe straffeskatt.

