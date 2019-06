Stordalen hyllet Greta Thunberg

Greta fra Stockholm har gitt ansikt til en av de største miljøbevegelsene vi har sett, sa EAT-grunnlegger Gunhild Stordalen da hun åpnet EAT Forum 2019.

– For ti måneder siden, bare en kort T-banetur herfra, forlot en ung jente skolen og gikk til den svenske nasjonalforsamlingen. Med seg hadde hun en håndskrevet plakat, hvor det sto: «Skolestreik for klimaet». Navnet hennes er Greta Thunberg, sa Stordalen i sin åpningstale onsdag.

– Hun sier: «Hva er poenget med å lære fakta når de viktigste faktaene åpenbart ikke betyr noe som helst for samfunnet vårt?» Greta hevder at vi, generasjonene foran henne, stjeler fremtiden hennes, sa Stordalen.

Den norske mataktivisten viste til at Thunberg har fått skoleelever i over 150 land til å streike.





Samarbeid

Stordalen mener verden aldri har hatt et bedre utgangspunkt for å trappe opp innsatsen for å brødfø verdens befolkning og løse klima- og miljøkrisen på en bærekraftig måte.

– Vi har nå de første vitenskapelige målene for hvordan vi skal gjøre dette riktig når det gjelder mat, både for befolkningen og planeten.

Hun understreket også at behovet for samarbeid ikke må brukes som en unnskyldning for å fortelle andre hva de skal gjøre, uten selv å ta ansvar.

– Samarbeid betyr å brette opp ermene mot et felles mål, og å starte nå. Det betyr å anerkjenne andre menneskers utfordringer og være åpen om sine egne.

Tusen ledere

EATs mål er å gjøre verdens matforsyning rettferdig, sunn og bærekraftig.

– Regjeringer forandrer seg ikke. Folk forandrer regjeringer. Selskaper forandrer seg ikke. Folk forandrer selskaper. Og når folk går sammen, kan de endre samfunn. Til og med endre verden, sa Stordalen.

Rundt tusen ledere fra hele verden innen forskning, politikk, næringsliv og sivilsamfunn er samlet til konferansen i Stockholm. Sveriges utviklingsminister Peter Eriksson talte før Stordalen.

En EAT-rapport publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i januar, er et viktig grunnlag for konferansen. Den tar for seg hvordan vi kan endre måten vi produserer, forbruker, kaster og tenker om mat på.

Forumet arrangeres i år for sjette gang.

