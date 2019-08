Stordalen kjøper luksushotellkjede

- En av de viktigste dealene jeg har gjort i hotellbransjen, sier Petter Stordalen.

Petter Stordalen kjøper opp den finske hotellgruppen Kämp Collection Hotels i Finland, det melder TV2.

- Kjøpet av Kämp Collection Hotels er en milepæl for både selskapet og meg selv, og er en av de viktigste dealene jeg har gjort i hotellbransjen, sier Stordalen i en pressemelding ifølge TV2.

Videre sier Stordalen at Nordic Choice Hotels skal være et nordisk hotellkonsern, og som ny eier av Kämp Collection Hotels blir de for alvor en viktig nordisk spiller.

Perfekt match

TV-kanalen skriver videre at Stordalen beskriver kjøpet som en institusjon i Helsinki, og mener Kämp Collection Hotels sin samling av hoteller har en unikhet og særegenhet som det globale hotellmarkedet knapt har sett maken til.

- I tillegg er verdiene de står for og kulturen blant ansatte en perfekt match for Nordic Choice Hotels. Vi er både stolte og ydmyke over å skulle drive Kämp Hotels videre og ønsker å bevare de flotte tradisjonene som merkevarene representerer, uttaler han videre ifølge TV2.

Stordalen skal ha bladd opp over én milliard kroner for den finske luksuskjeden, skriver DN.