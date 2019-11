Stordalen skal ansette 45.000 de neste årene

Petter Stordalen og Nordic Choice går inn for minimum 45.000 ansettelser i løpet av de neste fem årene.

- Når vi rekrutterer, gjør vi det i en enorm skala.

Det sier hotell- og reiselivskongen under en talkshow-seanse med Trygve Hegnar på Grand Hotel, fredag formiddag, ifølge Finansavisen.

Nye prosjekter gjør at Nordic Choice trenger minimum 45.000 ansettelser i løpet av de neste fem årene.

27 nye hoteller

Det betyr at nesten tre ganger så mange som de 17.000 allerede ansatte skal rekrutteres.

- Vi har 27 hoteller under bygging som står ferdig i løpet av tre–fire år med til sammen rundt 7.500 rom. I tillegg har vi med smått og stort 90 byggeprosjekter. Vi utvider og endrer hele tiden, sier Stordalen, som nylig mer enn doblet salget av pakkereiser etter sitt oppkjøp av Ving, til Finansavisen.

Ikke fulltid

Det er ikke snakk om å øke med like mange. Stordalen påpeker at det er omkring 20 prosent turnover i selskapet på årsbasis. Mange har også jobben som deltidsjobb under utdannelse, eller er i jobben i korte perioder, og alle jobbene er altså ikke fulltidsstillinger.

36 prosent av de i dag 1.000 praktikantene i Nordic Choice vil også i løpet av de neste årene ansettes i fast stilling, kommer det frem under seansen fredag.

I dag opererer Nordic Choice 207 hoteller, skriver avisen. De fleste av de 27 nye hotellprosjektene finner sted i Oslo, København og Stockholm.