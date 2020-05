Stordalens pandemi-forsikring kan gi milliard-utbetaling

Med over ti milliarder kroner i gjeld, og tusenvis av permitterte hotellansatte, har Petter Stordalen virkelig merket konsekvensene av koronaviruset. Nå viser det seg at han er godt forsikret.

Nordic Choice-hotellene til Stordalen i Norge, Sverige og Danmark merker koronakrisen både økonomisk og at ansatte er permitterte.

Hotellkjeden har vært åpen om at har et tap på 250 millioner kroner for april som følge av nedstengningen. Nettavisen har tidligere skrevet om at Stordalens hotellkjede vil få 120 millioner kroner i kompensasjon for april og mai.

I en SMS til Nettavisen i midten av april, bekrefter pressekontakt Geir Økland i Nordic Choice Hotels at kompensasjonsordningen er gjeldende for perioden mars til mai. Beregningen er rundt 60 millioner kroner for april og omtrent det samme beløpet i mai, men en del mindre i mars for driftshotellene. Deres beregninger viser at kompensasjonen vil dekke rundt en fjerdedel av tapet de må bokføre.

Dette er ikke de eneste utbetalingene Stordalen kan få. Dagens Næringsliv melder nemlig onsdag at det viser seg at selskapene i Stordalens Choice/Strawberry-system har det som skal være en pandemiforsikring. Det får DN bekreftet fra velinformert hold.

Forsikring gjør at Stordalen selskap kan få utbetalt flere hundre millioner kroner, og kanskje helt opp til og over én milliard kroner.

Det skal imidlertid fortsatt være usikkert om det blir noen utbetaling med det første for Stordalens selskper, fordi forsikringsselskapet visstnok ikke helt uten videre vil akseptere at det er grunnlag for et krav på grunn av koronakrisen. Det skriver DN.

Stordalen har ikke kommentert saken overfor DN.