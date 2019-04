Store forskjeller på mobilabonnement - Telenor og Telia langt unna toppen

Slik forklarer de den store prisforskjellen.

For noen år siden var det fullstendig kaos i mobilmarkedet i Norge, og det var nærmest umulig å vite hvor stor mobilregningen ville bli:

Det var forskjellige priser for å ringe avhengig av hvilket abonnement den du ringte hadde. Prisene varierte gjennom døgnet, det var mer eller mindre inkluderte SMS-er og ringeminutter inkludert i abonnementene - og forskjellige oppstartspriser.

Så skjedde det endringer: Mobilselskapene sluttet å ta seg betalt per SMS og samtaleminutter. Nesten alt fokus ble flyttet til datatrafikk. Enda enklere ble det da EU-regler gjorde det klart at det skulle koste like mye å bruke mobilen i Norge som i hele EØS-området. På toppen av det hele sørget EU også for at dyre 5-sifrede nummer nesten har blitt historie.

Det er også nesten slutt på at mobiler subsidieres gjennom selve mobilabonnementet. iPhone til én krone er historie. I stedet benyttes det forskjellige former for nedbetalingsavtaler.

Kronesmobiler var et begrep i mange år. Det handlet om at du fikk en mobil nesten gratis, mot at du betalte for et overpriset mobilabonnement med bindingstid. Foto: (Montasje)

Nå har det blitt mer kaotisk igjen

All denne forenklingen har derimot ikke gjort mobilmarkedet mer oversiktlig. I stedet har selskapene bygget abonnementer på en helt ny måte. Resultatet er at det ofte er nesten umulig å sammenligne abonnementene med hverandre.

Ofte avgjør alderen din hvilke priser og tjenester du får tilgang til. Strømselskapene binder mer eller mindre ugunstige strømavtaler til brukbare mobiltilbud. Datapakker selges i mange forskjellige former som tilleggstjenester - tidvis med begrensninger i nedlastingshastighet.

Det finnes en rekke ulike former for tjenester der du «får med deg» ubrukt datatrafikk fra én måned til en annen. Disse fungerer derimot ulikt og er vanskelig å sammenligne.

Telia frister med at enkelte typer datatrafikk ikke teller med når du bruker mobilen. Telenor har begynt å tilby forskjellige «Goodies». Dette inkluderer pengestøtte til miljøorganisasjoner, fremkalling av polaroidbilder - og tilbehør som for eksempel nødlader.

Det er sågar opprettet en egen mobiloperatør som har som formål å minke dugnadsbruk i idrettslaget.

Resultatet: De fem pristjenestene for mobilabonnement som er godkjent av Nkom er ikke alltid er enige om verken pris eller rekkefølge på abonnementene.

Store prisforskjeller

Det som derimot er klart er at prisforskjellene på abonnementer er svært store. Skal du velge abonnement er det dermed store penger å tape på å velge feil.

Nettavisen har gått gjennom mobilabonnementer på prissammenligningstjeneste Mobilabonnement1, og sett på abonnement uten aldersbegrensninger for å se hvordan de store operatørene kommer ut. I sammenligningen tas det ikke høyde for forskjellige fordeler i abonnementene, bare at man skal ha fri sms og tale, og et gitt antall gigabyte data inkludert.

Vi har benyttet den Nkom-godkjente prissammenligningstjenesten Mobilabonnement1.

Ikke i noen av kategoriene vi har sjekket kommer Telia og Telenor, som faktisk drifter de to landsdekkende mobilnettene, best ut.

Det er samtidig klart at de mindre mobiloperatørene kommer langt bedre ut for deg som bruker mobilen lite.

1 GB

Billigst: Saga Mobil, YouTeam og Chili har abonnement til 119 kroner per måned

Billigste Telenor: 249 kroner - 109 % dyrere

Billigste Telia: 249 kroner - 109 % dyrere

5 GB

Billigst: Telipol og Chili har abonnement til 279 kroner per måned

Billigste Telenor: 399 kroner - 43 % dyrere

Billigste Telia: 349 kroner - 25 % dyrere

10 GB

Billigst: Ice og Chili har abonnement til 349 kroner per måned

Billigste Telenor: 449 kroner - 29 %dyrere

Billigste Telia: 429 kroner - 23 % dyrere

30 GB

Billigst: Chili og Telipol har abonnement til 499 kroner per måned

Billigste Telenor: 699 kroner - 40 % dyrere

Billigste Telia: 579 kroner - 16 % dyrere

NB! Vi har ikke tatt med kombinasjonsløsninger med ekstra datapakker, da dette i for stor grad krever at du vet nøyaktig hvor mye data du skal bruke i løpet av en måned og krever en ekstra innsats.

Telia

- Hvorfor er abonnementsstrukturen i markedet blitt så uoversiktlig?

- Med årene har kundene gått fra å bry seg om tellerskritt til antallet mega- og gigabyte de får inkludert i abonnementet. Dette skiftet skaper rom for mobilselskapene til å utvikle varierte og egne tjenester for sine kunder, som er unike for dem og deres kunder. I Telia gjør vi dette gjennom for eksempel Telia X i kombinasjon med hva som blir inkludert i dette abonnementet av tilleggstjenester og løsninger, sier informasjonssjef Kristian K. Fredheim til Nettavisen.

Informasjonssjef Kristian K. Fredheim i Telia. Foto: (Telia)

- Hos Telia får du samlet sett den beste mobilopplevelsen i landet med tilgang til Norges beste kundeservice, 64 butikker, mobilprogrammet Svitsj og en app med tilgang til Telias univers av underholdning som HBO og Storytel. Tjenester som Telia X, Data Boost og Music Freedom er alle eksempler på tjenester som gir kunder en bekymringsfri hverdag ved at man med ulike tilnærminger gir kunden frihet, forutsigbarhet og kontroll,

- Hvorfor forskjellsbehandler dere basert på alder?

- Kundene har til felles at de er opptatte av å være digitale og å være tidlig på trender. Likevel kommer de fra ulike bakgrunner og varierer i både alder og plassering. Slike forhold spiller selvsagt inn i hverdagen, og er noe vi ønsker å legge til rette for slik at flest mulig får tilgang til godene vi har å tilby. Nettopp derfor har vi for eksempel et eget abonnement for unge, som legger til rette for noe lavere priser samt ekstra goder som vi vet spesielt disse kundene vil sette pris på. Eksempler på dette er Music Freedom, da yngre kunder hører mye på musikk og ikke ønsker begrense seg når det kommer til musikkstrømming. Vi inkluderer også forsikring i våre UNG-abonnement ved kjøp av mobilbytteordningen Svitsj, fordi vi vet at denne aldersgruppen har større behov for og setter pris på en slik forsikring. I tillegg til dette har vi egne BARN-abonnement som gir foreldre full kostnadskontroll.

Telenor

- Hvorfor er abonnementsstrukturen i markedet blitt så uoversiktlig?

- Telenors abonnement mener vi er enkle å forstå, og prisene ligger lett tilgjengelig på hjemmesiden vår. Folk er forskjellige og har ulike ønsker og behov. Da er det i kundenes interesse at produkter utvikles og tilpasses disse ulike behovene. Tilpasning til behov i ulike målgrupper gjør at det totale produkttilbudet blir bredere, rett og slett for å dekke kundenes ulike behov, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor til Nettavisen.

Kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

- Hvorfor forskjellsbehandler dere kunder basert på alder?

Vi er nøye på å tilpasse tilbudet vårt til ulike målgrupper. For barn – samt unge i etableringsfasen – tilbyr vi et annet innhold enn for andre kunder. Vi har alle ulike behov i forskjellige av livets faser, og det gjelder også mobilbruk.

- Hvorfor er dere så mye dyrere enn de billigste?

- Vi bestreber oss på å gi kundene det rikeste innholdet i markedet, og vi skal tilby best dekning og hastighet. Det er knallhard konkurranse i det norske mobilmarkedet, og vi utfordres hver eneste dag og kjemper for å beholde og vinne kunder. I Norge handler ikke konkurransen bare om pris, men også dekning, hastighet, kvalitet og sikkerhet.

- Det er viktig å se på totaltilbudet for hvert abonnement. Telenor har satt seg som mål å være den tilbyderen som leverer best innhold, og dette er krevende – her snakker vi ikke bare om best dekning og høyeste hastigheter, men også rikest innhold på tjenestesiden. Og gjennom tunge investeringer og mangeårig målrettet mobilutbygging, er Telenors nett kåret til verdens raskeste. Det er ikke slik at pris er det eneste kriterium kunder velger mobilabonnement på, akkurat som pris ikke er eneste kriterium når man kjøper andre produkter i hverdagen, som mat, klær, bil osv. Telenor har mange tjenester som kunder etterspør: SWAP, Min Sky, Mine Kontakter og SikkerID, sier Krokan.