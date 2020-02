Støre krever handling mot lønnsdumping

Nettavisens avsløring av hvordan norske arbeidsplasser forsvinner til sjøs, ble tema på Stortinget.

Som Nettavisen nylig omtalte har oljegiganten Conoco Phillips gått med 3,6 milliarder kroner i overskudd det siste året. Likevel hyret de inn bulgarske arbeidere til å ta over en kontrakt.



Med i dragsuget forsvant 26 norske arbeidsplasser. Bulgarerne jobber for under 40 prosent av norsk lønn i henhold til tariffavtalen Nettavisen har sett.

Dette har opprørt Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Onsdag ble arbeidsvilkårene til sjøfolk som jobber i norske farvann tema i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Viste til lave lønninger

Jonas Gahr Støre viste til eksempler på ekstremt lave lønninger, også på skip som går mellom norske havner, noe som fører til færre norske sjøfolk.

– Nå har to uavhengige utredninger, én bestilt av regjeringen, vist at det er fullt mulig å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. I går fikk vi også et konkret lovforslag, utarbeidet på Nordisk institutt for Sjørett, på hvordan det kan gjøres, sa Støre.

Nå har Ap, SV og Sp foreslått at et partssammensatt utvalg skal settes ned og komme med konkrete løsninger.

– Vil statsministeren sørge for å sette ned et slikt utvalg for å sikre rettferdighet for sjøfolkene som jobber hos oss og for oss? spurte Ap-lederen.

Erna Solbergs svar

Statsminister Erna Solberg (H) ville ikke love et slikt utvalg, men viste til at regjeringen kommer med en stortingsmelding om maritim politikk til høsten.

– Denne saken byr på mange og ulike avveininger, både juridisk og næringspolitisk. Vi har ikke tatt stilling til dette spørsmålet. Vi er i tett kontakt med partene i næringen og vil ha grundige innspill fra begge sider, sa hun.