Støre mener dette er innafor - dette mener Nakstad

Énmetersregelen for bruk av munnbind gjelder i alle retninger.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ble tirsdag morgen observert på T-banen uten munnbind på vei ned mot sentrum. Det skjedde til tross for at byrådsleder Raymond Johansen har oppfordret alle innstendig til å bruke munnbind når de tar kollektivtransport.

Støre skriver i en SMS til Nettavisen at normalt bruker han munnbind på alle sine kollektivreiser og har alltid en pakke munnbind på innerlomma. Dagens reise var en glipp.

«I dag byttet jeg til regntøy før jeg dro hjemmefra, og merket ikke at jeg ikke hadde med munnbindet før jeg skulle gå på t-banen. Jeg fant derfor en plass der jeg kunne holde tilstrekkelig avstand til andre», skriver Støre i SMSen.

Overfor VG fremhever Støre at han overholdt énmetersreglen. Men som bildet viser, er det klart under én meters avstand fra Støre til passasjeren som sitter bak ham.

Alle retninger

Nettavisen har konfrontert assisterende helsedirektør Espen Nakstad med problemstillingen.

- I utgangspunktet bør man holde minst en meter avstand i alle retninger, selv om smitterisikoen er klart størst når man sitter ansikt til ansikt, sier han til Nettavisen.

Støre har altså lagt seg flat og beklaget forglemmelsen. Det gjør det lettere å få tilgivelse. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier til Nettavisen at det er viktig å følge smittevernrådene, men alle kan gjøre en feil.

- Jeg ser at Jonas Gahr Støre har beklaget. Dette er en påminnelse til oss alle om å huske å ha med munnbind når vi reiser med kollektivtrafikken i Oslo, sier Høie.

Må ta på

Byrådsleder og partikollega Raymond Johansen minnet ifølge Nettavisens kilde over høyttaleren om nødvendigheten av at alle bør ha med seg munnbind når de reiser kollektivt. Dersom man ikke kan holde én meters avstand, må man ta på munnbindet.

- Fordi det kan være vanskelig å vite hvor fullt det kommer til å bli, har jeg anbefalt alle å ta på seg munnbind før man går om bord, sier Johansen til Nettavisen.

Men ifølge Nettavisens tipser er det ikke tvil om at énmetersregelen ble brutt på veien ned fra Majorstua T-banestasjon ned til sentrum. Støre har forsvart seg med at det var få passasjerer da han kom på T-banen.

Må skaffe seg

- Jeg ser at Jonas har beklaget at han ikke hadde med seg munnbind i dag, og den beklagelsen er jeg enig i. Dette kan være en påminnelse for oss alle om å sjekke om man har munnbind med seg før man går hjemmefra. Har man ikke munnbind, må man skaffe seg det, kommenterer Johansen.

Støres forglemmelse blir flittig kommentert på Facebook. De fleste kommentarene her er klart negative, der Støre blant annet beskyldes for å heve seg over folket og ikke å forstå signaleffekten han sender ut.