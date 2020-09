Støre om trygdeoppgjøret: – En reell forverring i levekår

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener tida er inne for å skrote regjeringens pensjonsmodell.

Onsdag kom nyheten om at årets trygdeoppgjør ligger an til å gi pensjonistene nok et år med svekket kjøpekraft.

Det får Støre til å reagere. Han antyder arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bruker for svake ord når han sier at pensjonistene «påvirkes» av moderasjonen i årets lønnsoppgjør.

– Det er forskjell på å bli påvirket og å gå i minus mens lønnstakere går i pluss, sier Støre til NTB.

– For mange pensjonister betyr summen av dette en reell forverring i levekår.

Støre minner om at Arbeiderpartiet flere ganger har foreslått å erstatte regjeringens pensjonsmodell med en alternativ modell der pensjonistene ikke kan gå i minus så lenge lønnsmottakeres realinntekt går i pluss.

