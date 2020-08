Store prisforskjeller på munnbind: 250 kroner skiller billigst og dyrest

Forhandlinger med kinesiske leverandører gjør at prisene har blitt kuttet med opptil 100 kroner over helgen.

Apotekene og nettbutikkene har solgt munnbind som varmt hvetebrød gjennom sommeren. Spesielt i august har salget økt, etter at regjeringen gikk ut med nye anbefalinger knyttet til munnbind på kollektivtransport i Oslo og Indre Østfold.

– I uken opp mot anbefalingen faktisk kom, solgte vi flere munnbind enn vi gjorde i juni og juli til sammen, sier Karina Eidukaitis.

Hun jobber i Norges største apotekkjede, Apotek 1, som har måttet sette kjøpsbegrensninger på maksimalt to pakker med 50 munnbind per person, samt fem gjenbrukbare munnbind per kjøper.

STYRKER: Munnbind-lagrene til Apotek 1 i Oslo og Indre Østfold har blitt styrket etter at regjeringen anbefalte munnbind på kollektivtransport i disse områdene. – Der ser vi også større pågang, sier Karina Eidukaitis i Apotek 1. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Prisene kryper nedover

Den forrige leverandøren til Apotek 1 hadde så stor pågang at kjeden ikke fikk inn nok, og måtte bytte leverandør. Etter å ha forhandlet med den nye leverandøren, klarte apotekkjeden å kutte utsalgsprisen med 100 kroner fra 599 til 499 for 50 munnbind.

– Vi forhandler kontinuerlig om pris, og det er en prosess der vi ser på hvor mye vi kan ta inn og hvilke priser vi skal sette, sier Eidukaitis.

Kjeden er ikke den eneste som har kuttet prisen i løpet av helgen på pakken med 50 munnbind: Nettapoteket Farmasiet har kuttet prisen fra 549 til 499 kroner. Boots har også justert ned prisen til 499 fra 599 kroner.

Se flere priser i faktaboksen under:

Fakta Prisen for 50 munnbind (17. august 2020) ↓ Farmasiet: 499 kroner Boots: 499 kroner Vitusapotek: 599 kroner 123apotek: 399 kroner Ludostore: 349 kroner Apotek 1: 499 kroner Med24.no: 429 kroner

ANBEFALING: Regjeringen og helse- og omsorgsminister Bent Høie anbefaler å bruke munnbind på offentlig transport i Oslo og Indre Østfold-området. I forrige uke skjøt salget av munnbind i været hos apotekkjedene. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Også Boots og Farmasiet viser til at prisene fra leverandørene har gått ned.

– Vi har fått en bedre innkjøpspris enn den vi hadde, og det er en utvikling vi håper at skal fortsette. Vi importerer fra Kina, som de fleste andre, og slik det ser ut nå med produksjon og tilgang, så er vi på vei mot en prisutvikling som blir gunstig for kundene. Men dersom det skjer en ny nedstengning i Kina, kan det gå andre veien, sier Boots' Anne Margrethe Aldin Thune.

De store apotekkjedene oppgir ikke konkrete salgstall av konkurransehensyn, men Boots legger ikke skjul på at august har vært en eksepsjonell måned så langt: I juli solgte Boots flere tusen munnbind hver dag, og i august har salget i alle fall blitt tidoblet, ifølge Thune.

UNNTAKSTILSTAND: – Vanligvis er jo munnbind noe vi selger minimalt av, men nå er det en enorm etterspørsel, sier Anne Margrethe Aldin Thune i Boots. Foto: Boots apotek

Farmasiet-sjef Hans Christian Furuseth sier at innkjøpsprisene og kostnadene for flyfrakt fra Kina var høye i april, men at disse prisene har kommet ned gjennom sommeren. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel er mer i balanse nå, ifølge Furuseth, og derfor kan også kundene få billigere munnbind.

– Det har vært stort trykk de siste to ukene. I en periode solgte vi 40.000 munnbind i timen. I helgen solgte vi rundt 200.000 munnbind, sier Farmasiet-sjefen, og legger til at det er Oslo og de omkringliggende regionene som driver salget.

Vollvik selger med små marginer

Seriegründer Idar Vollvik var blant aktørene som var raskt ute med å bestille store mengder smittevernutstyr fra Kina, inkludert flere lass med munnbind. Den selvutnevnte kremmeren fikk, som VG omtalte først, 80.000 munnbind fra Kina stoppet i tollen i Norge i mars.

– Vi var blant de første som begynte med dette, og da vi satte inn to-tre testordre fra noen fabrikker i Kina, så vi at dokumentasjonen ikke var god nok. Fabrikkene var ikke godt nok forberedt på regelverket her i Europa, og satte bare et stempel på pakkene. Disse gikk naturligvis ikke gjennom, sier Vollvik, og legger til:

– Vi har aldri tatt inn et munnbind som ikke er godkjent for bruk i Norge. Kvalitetskontrollen er god, og vi følger en liste godkjente fabrikker fra kinesiske myndigheter. Sånn må det være.

BILLIGST: Idar Vollvik og Ludostore selger de billigste munnbindene på det norske markedet. Marginene er små, og Vollvik satser på mersalg. Foto: Tommy H.S. Brakstad (arkiv)

Vollviks Ludostore er aktøren som selger munnbind billigst i Norge, og seriegründeren innrømmer at det ikke akkurat er munnbindene at fortjenesten for nettbutikken kommer.

– Marginene er veldig små, og det er mersalg som er vår strategi. Vi har blitt store på hansker, hånddesinfeksjonsgelé og berøringsfrie dispensere, sier Vollvik.

Ludostore-gründeren sier at nettbutikken på det meste har solgt 2,5 millioner munnbind per dag, og at omsetningen på smittevernutstyr til nå har vært på mellom 70 og 80 millioner kroner siden mars, sier Vollvik:

– Det er svimlende tall. De siste tre ukene har 85 prosent av omsetningen kommet gjennom salg av munnbind.

Vollvik har avtaler med noen av de største produsentene i verden, og mener den lave prisen kommer av at Ludostore tidlig gjorde store innkjøp til gode priser. Lenge slet Ludostore med å ta imot de enorme mengdene munnbind som kom til Norge fra Kina, men er nå à jour, ifølge Chess-gründeren.

