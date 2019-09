Store problemer med BankID på mobil

BankID er nede for telling for Telenor og alle dets underselskaper.

Mandag ettermiddag sliter Telenor med store problemer knyttet til innlogging med BankID for operatørens kunder.

- Tjenesten har vært nede i 20 minutter. Vi vet foreløpig ikke hva som er årsaken, men jobber med å løse problemet, forteller kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i BankID og Vipps til TV 2.

Hun informerer om at den klassiske kodebrikken fortsatt fungerer som normalt mens den digitale tjenesten er nede for telling.

Flere av landets velgere har fått en elektronisk utsendelse av valgkort i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Her må man nemlig logge seg inn ved hjelp av nettopp BankID.

- For velgere som har fått et digitalt valgkort, er det mulig å stemme uten. Så lenge du har med deg identifikasjon vil du kunne få utdelt et nytt valgkort der du velger å stemme, sier Kjærnes.

De berørte abonnementene det er snakk om er de som bruker Telenor som mobilnett., ifølge TV 2.

Det vil si at BankID ikke fungerer på mobil for de med følgende operatører: Talkmore, Fjordkraftmobil, Saga mobil, PepCall, Dipper, Telipol, Sponz, Gudbrandsdal Energi mobil, Hudya mobil og Happybytes.