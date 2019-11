Store protester mot Equinor flere steder i Australia

Ba Equinor holde seg unna med nye «paddle out»-demonstrasjoner lørdag.

En avklaring om hvorvidt Equinor får gjennomføre boring etter olje i Australbukta er på trappene. Oljeselskapet er eneeier av den kontroversielle letebrønnen Stromlo-1, som ligger i et havområde som titusenvis av australiere har demonstrert for at skal vernes. Lørdag var over 10.000 igjen ute langs Australias strender, i protest mot Equinor.

- Det vi så under forrige runde med demonstrasjoner, var at folk hadde fått nok og samstemt sa nei til oljeboring. Dette er kystsamfunn hvor folk bor, jobber og har fritidsaktivitetene sine knyttet til havet. Dette trues av Equinor. Markeringene vi holdt samlet unge og gamle, surfere og ikke-surfere, og vi samlet oss rundt vår kjærlighet til havet. Det som skjer på lørdag er like mye en feiring av australsk livsstil som det er en protest mot Equinor, skriver Damien Cole fra organisasjonen Surfrider Foundation Australia i en melding.

Bondi Beach utenfor Sydney. Lørdag har flere tusen protestert mot Equinors planer utenfor Australias kyst. Foto: Mark Hunder/@bondihunter

- Fått nok

Lørdag er han på plass på sin lokale strand i Torquay utenfor Melbourne, hvor 3000 padlet ut.

- Det vi ser her er helt vanlige mennesker langs Australias kyst som har fått nok, og sier nei til oljeboring. Dette er folk som ser at lokalsamfunnet deres er truet av et internasjonalt oljeselskap. Vi ser unge og gamle, folk som surfer og de som ikke surfer sammen i vannet. Dette er like mye en feiring av vår livsstil, som det er en protest mot Equinor, sier Cole i en pressemelding.

Omlag 3000 protesterte ved Torquay, ifølge arrangørene. Foto: Adam Snow/@Snowphoto_au

Les også: Advarte mot lønnsspiral i oljebransjen: Mer enn tredoblet inntekten

Cole har arrangert flere av de første «paddle out»-markeringene mot Equinors boreplaner, og koordinerer lørdagens demonstrasjoner - som finner sted på over 50 steder i Australia, ifølge arrangørene. Protestene finner blant annet sted i Bondi og Manly i Sydney, Bells Beach, Byron Bay, Margaret River og Gold Coast.

Bells Beach i Voctoria. Foto: Mike Blackwood

Fikk miljøplanen i retur

Equinor er fortsatt inne i en søknadsprosess hos de australske myndighetene, og 8. november fikk Equinor sin miljøplan i retur for andre gang NOPSEMA, myndigheten som vurderte søknaden. Det norske selskapet har 21 dager på seg til å forbedre miljøplanen, men kan også be om utsettelse. Dersom søknaden går gjennom, kan boringen starte opp så tidlig som i slutten av 2020.

Grunnen til at myndighetene sendte miljøplanen i retur, var fordi de ønsket å vite mer om møtene Equinor hadde hatt med lokalbefolkningen og hvilke konsekvenser oljesøl ville hatt for havområdet.

Bondi Beach utenfor Sydney under protestene lørdag. Foto: Eugene Tan/@aquabumps

I mai stemte Equinors generalforsamling ned aksjonærforslaget fremmet fra Greenpeace og WWF om å droppe boreplanene i Australia. Nettavisen Økonomi møtte flere av australierne som hadde tatt turen til Stavanger for å vise sin misnøye med Equinors planer. Konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, har tidligere sagt at selskapet fokuserer på å bringe faktaene på bordet.

- Det er mange meninger om boringen i Australia, men vi ser at synspunktene imot er blir båret frem med veldig sterke virkemiddel. Vi prøver å bringe frem så mye fakta vi kan, sa Sætre til Nettavisen Økonomi i mai.

- De drømmer om de tror det vil gi seg

Også flere urfolk har sagt seg imot Equinors planer, ifølge arrangørene. Peter Owen, leder for Wilderness Society Sør-Australia, viser i pressemeldingen til en avstemning holdt i avisen The Advertiser i Sør-Australia skal ha funnet at 80 prosent er imot Equinors planer.

- Equinor prøver å overkjøre lokal motstand, som har ført til at 20 lokale bystyrer har tatt et aktivt standpunkt om å være mot Equinors planer. Planer som myndighetene har sendt i retur til Equinor to ganger allerede fordi de ikke var fullstendige. På listen over motstandere finnes en av Australias rikeste foretningsmenn Andrew Forrest og Virgin-grunnlegger Sir Richard Branson, sammen med verdensmesterne i surfing Layne Beachley og Mick Fanning.

- Equinor drømmer hvis de tror disse protestene kommer til å forsvinne. De kommer bare til å vokse til Equninor tar til seg hva vi sier: «No Way Equinor», han.

Over 10.000 protesterte mot Equinor i Australia lørdag. Her fra Torquay i Victoria. Foto: Adam Snow/@Snowphoto_au

Under protestene lørdag har det blant annet vært arrangert et liksom-oljeutslipp og store bannere har vært hengt opp.

- Med denne liksom-ulykken setter vi fokus på hvor vanskelig det vil være å rydde opp ved et potensielt oljeutslipp i Australbukta. Det vil være svært ødeleggende for landsdelen, og er en av grunnene til at Equinor ikke har støtte. Risikoen er for høy, og store deler av Australia har derfor sagt nei til oljeboring i dette dype, urolige havet, sier Owen i pressemeldingen.