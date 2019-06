Store sparebanker setter opp boliglånsrenten

To av Norges største sparebanker setter opp boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

Dermed følger de på Norges desidert største bank, DNB, som var den første banken til å følge på den økte styringsrenten fra Norges Bank. Nordea meldte i går at de også setter opp rentene.

SpareBank 1 Midt-Norge opplyser i en børsmelding tirsdag morgen at de øker renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Den laveste veiledende boliglånsrenten vil etter endringen være 2,70 prosent.

Banken begrunner økningen med at Norges Bank har satt opp styringsrenten, noe påvirker kostnaden på penger som bankene låner inn for så å låne ut til kundene.

Fra 1. juli

Banken vil samtidig endre renten på enkelte innskuddsprodukter med inntil 0,25 prosentpoeng. For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 15. august 2019. For nye lån vil nye priser tre i kraft mandag 1. juli 2019.

Konserndirektør Nelly Maske i SpareBank 1 Midt-Norge sier i børsmeldingen at det var forventet at Norges Bank skulle heve renten ytterligere.

- Vi tror derfor boliglånskundene er forberedt på dette, og at de raskt vil kunne innstille økonomien på noe økning i kostnadene. Samtidig er det viktig at kundene sørger for at de er i stand til å håndtere en høyere rente på boliglånet, sier Maske.

Beste rente: 2,65 prosent

Sparebanken Vest begrunner sin økning med økte pengemarkedsrenter og den generelle markedssituasjonen. Utlåns- og innskuddsrentene blir derfor satt opp med inntil 0,25 prosentpoeng.

Den nye beste veiledende boliglånsrenten blir 2,65 prosent for Grønt Boliglån.

For eksisterende personkunder vil renteendringen tre i kraft fra 8. august.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tyder på at bankene i vår kan ha holdt igjen med å sette opp rentene på nye boliglån i kjølvannet av Norges Banks renteøkning i mars.