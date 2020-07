Støre traff blink på børsen - tjente 3,4 millioner

Ap-leder Jonas Gahr Støres familieselskap tjente langt over 3 millioner kroner i fjor etter et underskudd i 2018.

Ved utgangen av 2019 eide Jonas Gahr Støre 76 prosent av aksjene i familieselskapet, Femstø, barna de resterende 24 prosentene. Det er mesteparten av formuen til Ap-lederen ligger.

Støres reelle formue ble i fjor vurdert til nær 100 millioner kroner.

Årsregnskapet viser at investeringsselskapet Femstø AS doblet finansinntektene fra 1,85 millioner kroner i 2018 til 3,78 millioner i fjor. Støre tapte på de dårlige aksjemarkedene i 2018 som ga et negativt finansresultat på nærmere 1 million kroner.

Godt børsår

I fjor var det derimot et godt børsår, som gjorde at netto finansinntekter utgjorde nærmere 3,6 millioner kroner. Det ga et resultat før skatt på drøyt 3,4 millioner kroner, mot et underskudd året i forveien på over 1,1 millioner.

Både i 2018 og 2019 hadde Støre gevinst ved salg av verdipapirfond, i fjor utgjorde disse gevinstene om lag 1,1 millioner kroner.

Femstø AS hadde ved utgangen av fjoråret bokførte verdier over 91 millioner kroner og så å si ingen gjeld. Over 64 millioner kroner var per 31. desember 2019 plassert i aksjemarkedet, 22 millioner i obligasjonsmarkedet. I tillegg hadde selskapet over 4 millioner kroner i banken.

I banken

VG skrev for halvannen uke siden at Ap-lederen hadde plassert 75 millioner av formuen i banken. Norges rikeste partileder har de seneste årene fått kritikk for måten han har plassert penger på, som blant annet er blitt brukt mot ham i valgkampene.

Våren 2017 avslørte Dagbladet at flere av arbeiderne i et av byggeprosjektene på Ensjø som Støre er deleier i Oslo, hadde arbeidsavtaler som AP-lederen har omtalt som «nulltimerskontrakter» eller «løsarbeiderkontrakter»

Den samme våren uttalte Støre at det er dypt urimelig at noen med hans formue får skattekutt. Uttalelsen kom etter at de borgerlige regjeringspartiene hadde kuttet i formuesskatten.

Men utskrifter fra Brønnøysundregistrene viser at Femstø AS ble splittet opp i juni. Det tyder på at Ap-lederen da tok med seg sine verdier inn i sitt nye selskap.