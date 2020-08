Storm etter vegan-debatt: – Helt uaktuelt at de skal få statsstøtte

Etter veganstorm tar Sp-politiker og kjøttelsker Jenny Klinge saken opp med kulturminister Abid Raja.

Det kokte over for Senterparti-politikeren Jenny Klinge da hun leste at Norsk vegansamfunn skal søke statsstøtte som livssynsorganisasjon. Hun kalte organisasjonen for en gjeng med «fanatiske kjøtthatere».

Men det var ikke bare Klinge det rant over for, umiddelbart etterpå kom det skarpe reaksjoner fra vegan-miljøet.

Les mer: Veganere vil ha statsstøtte: – En gjeng fanatiske kjøtthatere

Likestillings- og diskrimineringsombudet har allerede anerkjent «veganisme» som et livssyn. Dermed er offentlige institusjoner pålagt å tilrettelegge kost for veganere. Men foreløpig har de ikke fått tilskudd som trossamfunn.

– Om Klinge er imot at tros- og livssynssamfunn skal få statsstøtte i Norge, er det lovparagrafene hun bør jobbe med, ikke søknaden til Norsk vegansamfunn, skriver styremedlem Henrik Kjellmo Larsen i Norsk vegansamfunn.

Det som gjør at veganerne skiller seg fra vegetarianere, er at de hverken spiser eller bruker noe som kommer fra dyr. Med andre ord er det ikke bare kjøtt som kuttes ut, men også skinn, pels, ull, silke og dun – for å nevne noe.

Kommentar: Veganisme handler om etikk, ikke politikk

– Undergraver hele ordningen

Noe av det veganere har reagert på er at Klinge ble sjokkert over at veganisme er anerkjent som et livssyn allerede. Dermed har hun bestemt seg for å ta opp saken med kulturminister Abid Raja, og har sendt et skriftlig spørsmål for å avklare saken.

– Jeg er opptatt av å hindre at Norsk vegansamfunn skal få trosstøtte, fordi jeg mener dette ikke vil være i tråd med formålet bak denne støtteordningen. Dersom Norsk vegansamfunn får en slik trosstøtte, vil det etter min mening undergrave hele ordningen, sier Klinge til Nettavisen.

Hun har dermed sendt spørsmål til kulturminister Abid Raja hvor hun spør om det ikke er utenfor hensikten for ordningen å gi trosstøtte til Norsk vegansamfunn.

– Her har vi en organisasjon med en klar politisk agenda som går løs på norsk levesett og norsk kosthold. Attpåtil begrunner de søknaden om trosstøtte med at de kan ta vekk medlemsavgiften dersom de får denne støtten, og sier rett ut at de kan konkurrere med kjøttlobbyen, sier Klinge.

Les mer: 1,5 mill til kunstprosjekt: – Hvorfor må alt nytt være stygt?

Sp-politikeren mener det er tydelig at de ønsker en strid med norsk landbruk og matprodusenter.

Klinge har imidlertid tatt oppfordringen fra veganerne om å se på lovverket, og hun sier til Nettavisen at de vil endre regelverket om det viser seg at en slik organisasjon får trosstøtte.

– Dersom reglene nå åpner for at de skal få penger, kommer Senterpartiet til å be regjeringen om å vurdere ordningen på nytt. Formålet er i så fall å endre vilkårene for å hindre Norsk vegansamfunn å få støtte, sier hun.

– Forvrenger sannheten

Veganer og dyreverner Berit Helberg skriver i Nettavisen at Sp-politikeren «forvrenger sannheten».

– Meg bekjent spiser de fleste brød til frokost, og til middag går det gjerne noe potet til maten, salat og kokte grønnsaker. Innimellom til lunsj eller brunsj, eller hva man vil kalle det, et eple eller en pære, plommer eller annen frukt grodd fra norsk jord - men altså fullstendig oversett i Jenny Klinges oppfatning av hva som er mat, skriver hun i et leserinnlegg.

I innlegget adressert direkte til Klinge, skriver hun at det er synd dyr ikke kan stemme, for da ville ikke Senterpartiet eksistert. Helberg mener Klinge ikke tar hensyn til alle grønnsaksbønder i Norge når hun fremhever kjøtt på denne måten.

Innlegg: Vegansamfunnet er en politisk bevegelse

– Glemmer du ikke alle bønder som ikke produserer kjøtt?

– Nei, det er da de har misforstått, sier Klinge til Nettavisen.

– Det jeg er opptatt av er mangfold i kostholdet, og som jeg er fullt klar over, i motsetning til vegansamfunnet, så er det umulig å dyrke så mye grønnsaker og belgfrukter at vi holder liv i fem millioner nordmenn. Spesielt hvis man ikke skal spise egg, melk eller fisk, sier hun.

Hun mener at dersom alle nordmenn gikk over til vegansk kosthold, ville det blitt langt færre nordmenn.

– Det dette koker ned til for meg, er at når formålet er så tydelig politisk for å få nordmenn til å slutte med det som er helt nødvendig for å brødfø norsk befolkning, er det bare tull, og ikke noe som skal gis trosstøtte, sier Klinge.

Sp-politikeren understreker at det burde bli bedre dyrevelferd, og viser til at Senterpartiet ønsker flere små og mellomstore gårder som har bedre tid til å ta vare på dyrene.

– Handler om etikk

Norsk vegansamfunn selv mener debatten handler altfor ofte om mat, og ikke om etikken bak.

– Veganisme handler først og fremst om etikk og moralfilosofi; bør mennesker utnytte dyr i den grad vi gjør i dag, eller i noen grad overhodet? Bør vi inkludere dem - i større grad - i vårt eget moralkompass og ha som grunn at vi ikke unødvendig skal utnytte og drepe dyr? Vi mener det, og ved å registrere oss som et livssynssamfunn forsøker vi å snu tendensen om at enhver debatt om veganisme handler stort sett bare om mat, sier styremedlem Henrik Kjellmo Larsen.

Henrik Kjellmo Larsen i Norsk vegansamfunn. Foto: Norsk vegansamfunn

– Uavhengig av regelverket - mener dere det er riktig at dere skal få statsstøtte?

– Ettersom vi har en tilskuddsordning i Norge som gir livssynsamfunn mulighet til å søke om statsstøtte er det naturlig for oss å søke om disse midlene ettersom veganisme er et livssyn, svarer han.