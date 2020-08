Storm mot VG-journalist - harde anklager fra Christer Falck

Christer Falck gir VG-journalist Thomas Talseth det glatte lag etter en sak om økonomien i hans selskap Falck Forlag.

VG-saken, som ble publisert søndag formiddag, omhandlet Falcks årsresultat fra 2019, med underskudd på over en halv million kroner.

Falck selv erkjenner tapet i et Facebook-innlegg, mener han har «tatt det som en mann» og brukt av sparepengene for å kunne betale alle sine ansatte.

Fyrer løs mot journalisten

I det samme innlegget kommer derimot plateprodusenten også med kraftig skyts mot Talseth, som førte artikkelen i pennen.

«Thomas Talseth har vært etter meg i en årrekke. Husker ikke helt hvor det startet, men husker jeg outet ham som en av de som byttet platene han fikk fra plateselskapene i røyk på Platekompaniet», skriver Falck i innlegget sitt.

Deretter mener han at Talseth, i sin tid som redaktør i ungdomsmagasinet Spirit, bevisst ga en av Falcks plater dårlig kritikk, samt påvirket P3 til å unngå å spille låtene fra bandet hans kalt Sofian.

Falck har fått en rekke sympatierklæringer fra fremtrende profiler fra kulturlivet generelt og musikklivet spesielt. Men påstanden om Spirit og NRK P3 blir imøtegått av radiokanalens tidligere sjef Nils Heldal i diskusjonstråden på Facebook.

- At Petre og Spirit var i ledtog mot deg og bestemte seg på et eller annet kammers om å ikke playliste Sofian, er bare konspiratorisk teit, skriver Heldal.

Blant dem som uttrykker sin støtte til Falck for Facebook-innlegget, er blant andre Morten Andreassen. Han er selv mangeårig manager i musikkbransjen, venn av kronprins Haakon og nå advokat i Advokatfirmaet Elden. Også suksessforfatteren Henrik Langeland, manager Erlend Bakke og artisten Thom Hell er blant dem som gir verbale tomler opp til Falck. Innlegget har fått flere hundre likes og kommentarer.

Blokket fra Falcks side

Thomas Talseth får selv spørsmål i et diskusjonsforum for bransjefolk om han ser kritikken mot ham på Falcks Facebook-side. Han poster her en skjermdump som viser at innholdet ikke er tilgjengelig for ham. I sin egen tråd bekrefter Christer Falck at han har blokkert VG-journalisten.

Talseth har ikke besvart Nettavisens henvendelser om saken søndag kveld. Heller ikke nyhetsredaktør Tora Håndlykken eller avdelingssjef for underholdningsnyheter Atle Jørstad har besvart våre henvendelser. Vi var søndag kveld i kontakt med VGs nyhetssjef som ba om å få alle spørsmål oversendt på e-post. Saken blir oppdatert så snart disse blir besvart.

- Faktafeil

Falck mener også han har holdt sine artister unna Talseth etter flere negative erfaringer.

I VG-saken som ble publisert søndag er det også flere faktafeil, mener Falch, som har lagt ved skjermdumper av mailkorrespondanse mellom ham selv og Talseth.

«Så får vi håpe at denne personlige vendettaen heller overføres til Talseths Facebook-side eller en blogg, og at han ikke bruker VG som sin personlige boltreplass fremover», avslutter han så Facebook-innlegget med.