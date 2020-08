Storstreik avverget – enighet i frontfaget

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene Fellesforbundet og Parat har kommet til enighet. Dermed blir det ingen storstreik.

28.000 industriarbeidere sto i fare for å bli tatt ut i streik, men etter å ha forhandlet nesten 23 timer på overtid ble partene i frontfaget enige fredag.

Les også: Sinne i industrien mot NHOs null-linje: Vi står klare til å streike

- Da kan jeg meddele at vi har kommet til en løsning i årets frontfag, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland, da partene endelig møtte pressen klokken 22.45 fredag kveld.

Jørn Eggum i Fellesforbundet er fornøyd med enigheten og sier de har fått reallønnsvekst. Partene som har forhandlet nå, utgjør altså det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.

Les også: Arne Hjeltnes med milliontap på fiskeselskap

1,7 prosent

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger. Denne rammen fra frontfaget skal nå etterfølgende oppgjør forholde seg til.

- Dette har vært et krevende oppgjør, mye på grunn av den situasjonen Norge og resten av verden er i. Men sammen med Fellesforbundet og Riksmekleren har vi kommet frem til et oppgjør vi kan stå inne for, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i en pressemelding.

Les også: Karpe hylles for å gi bort «alle inntekter». Det er ikke hele sannheten

LO: - Økt trygghet

LO er også svært fornøyd etter at partene kom i mål sent fredag kveld.

- Jeg vil gratulere Fellesforbundet med et godt resultat, som både styrker medlemmenes kjøpekraft og gir økt trygghet for arbeidsplasser og sysselsetting, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

Han legger til at han er glad for at kveldens enighet sikrer tryggheten fremover i en vanskelig tid.

- Resultatet sikrer trygghet og rettferdighet i norsk arbeidsliv, midt i en krevende situasjon for landet. Det ville vært usolidarisk med et nulloppgjør, som arbeidsgiverne krevde i utgangspunktet. Da ville medlemmene i praksis gått ned i lønn. Man kan ikke la arbeidsfolk gå ned i lønn når hjulene i samfunnet skal holdes i gang, sier Gabrielsen.