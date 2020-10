Stort underskudd for Thomas Alsgaard - laveste omsetningen på ti år

Inntektene falt kraftig for Thomas Alsgaard i 2019, som ga et tap på flere hundre tusen kroner.

Det svinger for tiden av Thomas Alsgaard på danseparketten, men det var ingen grunn til noen jubeldans for regnskapstallene for fjoråret.

Tallene for Thomas Alsgaard AS for 2019 viser at omsetningen falt til 1,21 millioner kroner fra 1,66 millioner året i forveien. Det bidrar sterkt til at at et overskudd på 566.000 kroner i 2018 ble forverret til et underskudd på 445.000 kroner i 2019.

Vi må tilbake til 2009 for å finne en lavere omsetning for selskapet. På den meste har omsetningen i perioden vært over 5 millioner kroner, og resultatene har svingt veldig for Alsgaard

Mye varer

Underskudd til tross, selskapet er fortsatt solid. Egenkapitalen i Thomas Alsgaard AS ble ved fjorårets utgang vurdert til 2,81 millioner, men mesteparten av verdiene i selskapet er ført under kryptiske «varer».

Alsgaard bevilget seg 675.000 kroner i lønn for fjoråret, en dobling fra 2018.

Og om det gikk dårlig i fjor, ser det enda verre ut i år, koronapandemien rammer også den tidligere langrennsstjernen. I årsberetningen skriver Alsgaard at Covid -19-pandemien rammer selskapet negativt, ettersom deler av omsetningen knyttet til driften er blitt betydelig redusert.

SVINGER IKKE: Det svinger mer av Thomas Alsgaard på danseparketten enn det gjorde av fjorårsregnskapet.

Dette er forhold som vi vedvare så lenge det er usikkerhet rundt både utviklingen og lengden på pandemien. Det har ikke lykkes Nettavisen å få tak i Thomas Alsgaard for en kommentar til regnskapstallene.

Mange gull

Alsgaard (48) er en av Norges mestvinnende langrennsløpere noensinne. Han kan blant annet se tilbake på fem OL-gull, hvorav tre individuelle, og seks-VM-gull. De to siste kom i Val di Fiemme i 2003. Alsgaard vant verdenscupen sammenlagt i 1997-98 og har i tillegg syv norske mesterskap.

Han la opp etter 2003-sesongen, men gjorde comeback i 2007 og satset da primært på langdistanserenn, før han la endelig opp i 2015. I 2017 la han ned langløpslaget Team LeasePlan etter fire år med satsing, fordi sponsorinntektene uteble.

Alsgaard var ekspertkommentator for NRK inntil 2013.

Skiløperen henger fremdeles med i årets utgave av «Skal vi danse», der han og makkeren Rikke Lund er ett av seks gjenværende par på parketten.