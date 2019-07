Stort underskudd for TV-kanalen Visjon Norge

Den kontroversielle TV-kanalen fikk et underskudd på 6,1 millioner kroner i 2018.

Regnskapstallene til den kristne TV-kanalen viser at inntektene ble redusert fra 94,1 millioner kroner i 2017 til 86,4 millioner kroner i 2018. Det betyr at kanalen gikk på et tap med 6,1 millioner kroner, det skriver Medier24.

Dette er ifølge avisen det nest verste året siden oppstarten i 2003.

I regnskapsrapporten kommer det frem at kanalen har utestående pengekrav på totalt 19 millioner kroner til ti ulike selskap, ifølge nettstedet. Jan Hanvold, som er grunnleggeren av Visjon Norge, er enten daglig leder eller styreleder i ni av de ti selskapene.

Kringkastet preken om barneeksorsisme

TV-kanalen ble i mai i år anmeldt for å ha kringkastet en preken om barneeksorsisme. Det var den amerikanske pastoren Rich Vera som holdt talen om demonutdrivelse på barn. Talen varte i 25 minutter og ble direktesendt på Visjon Norge.

Anders Torp, sønn av pinsepastor Jan-Åge Torp anmeldte kanalen, og hevdet selv å ha blitt utsatt for demonutdrivelse som barn.

I etterkant ble prekenen slettet fra Visjon Norges hjemmesider. Hanvold ville ikke kommentere innholdet, men fremholdt at det ikke hadde vært noen oppfordringer til vold i kanalens sendinger.

Gransket kanalens virksomhet

I 2018 startet Drammen kommune en granskning av TV-kanalens virksomhet på en eiendom som ikke var godkjent til TV-virksomhet.

- Kommunen er av den oppfatning at TV Visjon Norges virksomhet i dagens lokaler er ulovlig, uttalte Milla Flesche, avdelingsleder for juridisk avdeling på Byplan i Drammen kommune til NRK i oktober 2018.

Les også Staten tapte 198 millioner på investeringsselskapet Investinor i 2018

Det var et anonymt varsel som fikk kommunen til å sette i gang en granskning av TV-kanalens virksomhet på eiendommen.

– Vi kan bekrefte at vår klient TV Visjon Norge AS har fått en henvendelse fra Drammen kommune. På vegne av vår klient vil vi følge opp henvendelsen og avklare de nødvendige forhold knyttet til bruk av eiendommen, svarte advokat Preben Kløvfjell til NRK.