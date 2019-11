Stortinget sier bestemt nei til kontant-krav

Stortinget vendte torsdag tommelen ned for Senterpartiets forslag om å slå fast retten til å betale med kontanter.

Representantforslaget innebærer ikke bare at forbrukerens rett til å betale med kontanter slås ettertrykkelig fast, men også at det knyttes en straffebestemmelse til plikten til å ta imot kontanter.

– Finansminister Siv Jensen (Frp) nektet i dagens debatt å svare på om Vys kontantfrie praksis er i tråd med gjeldende lov. Det er jo nettopp denne uklarheten som gjør Sps forslag så avgjørende viktig, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Man hadde presisert hva som ligger i plikten man har til å ta imot kontanter og hvilke konsekvenser det vil kunne få å avvise, legger han til.

Forslaget ble fremmet som et tillegg til innstillingen om finansmarkedsmeldingen for 2019. Også i 2017 ble et lignende forslag fra Sp nedstemt.

«Ubesvarte spørsmål»

Fremskrittspartiet har tidligere vært opptatt av å verne kontantene.

– Det viktigste for Frp er at man også i fremtiden skal kunne benytte kontanter, sier Frps finanspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad til NTB.

Han viser til at regjeringen jobber med ny finansavtalelov, et arbeid som også skal omhandle kontantenes stilling.

– Det er mange ubesvarte spørsmål i Sps forslag som fortjener grundigere behandling. Jeg ser fram til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med dette, sier Bjørnstad.

Ville ha utredning

Men Gjelsvik mener stortingsflertallet nå bare skyver saken foran seg.

– Til tross for at regjeringen har hatt rikelig tid og anledning til å fremme egne forslag, utsetter man nok en gang, sier han.

Den øvrige opposisjonen, med Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, fremmet for øvrig et forslag om å utrede «kontantenes rolle og stilling, herunder vurdere retten til å betale kontant sett opp mot næringsaktørers ønske om å opptre kontantfritt, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Heller ikke dette fikk tilslutning.

