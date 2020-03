Støtten hagler inn etter Ap-Annette ble presset ut: – Helt overveldet

Ap-gruppelederen måtte trekke seg etter hun fant kjærligheten i Frp. Nå kommer det støtte fra alle hold.

Det siste døgnet har det vært store politiske bølger i Vestby kommune i Akershus.

Etter Arbeiderpartiets gruppeleder, Annette Mjåvatn, ble samboer med Fremskrittspartiets gruppeleder Kenneth Lien Steen ble det for mye for partiet. Hun mistet tilliten.

Tirsdag gikk hun ut med nyheten at hun melder seg ut av partiet etter 15 års medlemskap.

PLUSS: Annette Mjåvatn har meldt seg ut av Arbeiderpartiet

Ikke tillit

Ifølge Mjåvatn ble det avholdt et gruppemøte i Arbeiderpartiet hvor hun selv ikke deltok, hvor partifellene kunne diskutere hennes samboerskap med Kenneth Lien Steen. Paret har vært kjærester siden desember 2019.

Omtrent halvparten av Arbeiderpartiets politikere hadde på gruppemøtet gitt beskjed om at de ikke hadde tillit til Mjåvatn etter hun flyttet inn med Frp-politikeren.

– Når de ikke lenger har tillit til at jeg klarer å holde politikken utenfor forholdet mitt med han, så ser jeg ingen måte for meg å fortsette i gruppestyret, sa hun til Vestby Avis som omtalte saken først.

BARE GRATULASJONER: Samboer Kenneth Lien Steen som også er gruppeleder, men for Frp, har ikke fått annet enn gratulasjoner og godord. Foto: Privat

Nettavisen tok kontakt med Frp-politiker Kenneth Lien Steen. Han oppgir at han ikke har opplevd noe negativt, i motsetning til samboeren.

– Jeg har ikke fått noe annet enn gratulasjoner og gode ord, så her er det ingen problemer, svarer Lien Steen til Nettavisen.

Les også: Støre minst likt blant sine egne av partilederne

Kraftige reaksjoner

Etter saken ble publisert tirsdag har den vekket mye engasjement på Facebook, og spesielt i grupper som kvinnegruppen Den Selskapelige med over 10.000 medlemmer.

Der er det flere som reagerer kraftig.

– Dette var hårreisende lesning. All støtte til Annette Mjåvatn! skriver en dame.

TRAKK SEG: Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) trekker seg fra Ap, og viser til interne forhold som grunn. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

De siste månedene har det vakt kritikk etter de sentrale Ap-politikerne Jette Christensen og Marianne Marthinsen begge har varslet at de gir seg. Marthinsen oppga interne forhold i partiet som grunn til at hun ikke ønsket å stille til gjenvalg på Stortinget.

Nettavisen tok kontakt med Arbeiderpartiets kvinnenettverk for å høre hva de mente om saken i Vestby. Leder Anette Trettebergstuen har ikke besvart våre henvendelser.

Les mer: Ny Ap-profil gir seg

Leder i Akershus Aps kvinnenettverk, Heidi Westby Nyhus sier imidlertid at saken er veldig lei.

– Jeg synes det er veldig leit at Annette velger å melde seg ut av Arbeiderpartiet. Men dette er en lokal sak, som jeg ikke er involvert i, sier Westby Nyhus til Nettavisen.

Tom Anders Ludvigsen (Ap) er ordfører i Vestby kommune. Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å nå han både på telefon og via meldinger. Ordføreren har ikke besvart noen av våre spørsmål.

– Det er vondt

VONDT: Tidligere Ap-politiker Annette Mjåvatn synes det er vondt å gå fra partiet hvor hun har følt seg hjemme i 15 år. Foto: Vilde Myrvang Elgaaen (Vestby Avis)

Hovedpersonen selv synes det hele er sårt.

– Det er vondt å gå fra et parti hvor du føler deg hjemme, og har vært medlem i 15 år. Så det er litt sårt og trist, sier hun til Nettavisen.

Samtidig innrømmer Mjåvatn at hun er overveldet av støtten som har haglet inn det siste døgnet.

– Jeg har fåtte masse, masse reaksjoner. Både meldinger, telefoner, e-post. Jeg er helt overveldet, sier hun.

– Du kunne kanskje kjempet for å beholde vervet?

– Men dette var ikke bare for min egen del, men også for å gi Ap-gruppen ro. Hvis du føler du er kilden til konflikten er det bedre at de får ro. Det får også jeg ved å trekke meg ut.

Les også: Flertallet i Trøndelag Ap støtter Trond Giske som fylkesleder

Ifølge Mjåvatn var det flere som var bekymret for at hun ville lekke informasjon til Frp-samboeren.

– Noen i gruppen sa: «Hvordan vil våre velgere ta det?» Jeg tror velgerne skjønner at både i jobbsituasjon og kjærlighet så legger man fra seg politikken. Du har taushetsplikt akkurat som på jobb, sier hun.

– Er det aktuelt for deg å bytte parti?

– Nei, overhodet ikke, sier hun og ler høyt.

– Så samboeren din får ikke overbevist deg?

– Nei nei. Kenneth er den siste som får overbevist meg, sier hun og ler enda høyere.