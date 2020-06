Straffespark uten keeper

I Norge har vi målpriser.

På de viktigste landbruksvarene. Det er det ingen andre som har.

Så kanskje det er skikkelig smart - siden vi er de eneste i verden som har det. Eller så har resten av verden skjønt noe vi ikke har. Vi kan la disse spørsmålene stå ubesvart. Inntil videre.

Målprisen er den prisen norske bønder kan forvente å oppnå for sine produkter - «under balanserte markedsforhold», som det heter. Så fint.

Den er en slags garantert maksimalpris med andre ord. For dersom bøndene produserer for mye av noe, eller hvis etterspørselen ikke er like høy som man trodde, må bøndene selv dekke de kostnadene som er forbundet med at tilbudet er større enn etterspørselen.

Gjennom omsetningsavgiften. Dette er kanskje fair enough. For sånn er det ellers i verden også - produserer man mer enn det er etterspørsel etter, blir prisene lavere.

Men dersom bøndene produserer for lite av noe, eller hvis etterspørselen av en eller annen grunn er høyere enn man trodde, hva skjer da?

Går prisen opp? Neida, og langt derifra. Da åpner bare myndighetene for import. Til samme eller litt lavere pris. Og bonden sitter igjen med skjegget i postkassa. Han/hun må betale hvis produksjonen er for høy, og får ingen fordeler av at tilbudet blir lavere enn etterspørselen.

Og det er i og for seg greit å lage et slags spill ut av dette med hvilke priser man kan oppnå. Det gjør man ellers i verden også. Men da burde det sannelig være mulig å vinne i dette spillet. Synes nå jeg.

Bonden er på sett og vis med på et spill der han eller hun ikke kan vinne. Noe. Og hvor morsomt er det? I lengden.

Målprisene bidrar selvsagt også til at dagligvarekjedene får alle kortene rett i hånda. De vet hvilken makspris som gjelder, og kan selv diktere hvilke påslag for tilvirkning og logistikk som virker fornuftige.

Det blir litt som straffespark i fotball. Bare uten keeper.