Strandpalass på Snarøya til salgs: - Vanskelig å prissette

Norges for tiden tredje dyreste eiendom er til salgs. Megleren tar frem de store superlativene om eiendommen han skal selge.

Adressen er Langoddveienen 3 på Snarøyas vestside (se kartutsnitt lenger ned). Eiendommen med et bruksareal på 275 kvadratmeter og en tomt på 2,27 mål, ble kjøpt tilbake i 2004 for 18,1 millioner kroner. Eierne er Knut Stormdahl og Cathrine Glede.

Han er såkalt managing partner i Raadgiverhuset Rekruttering, som driver med rekruttering innenfor flere bransjer, mens hun er innehaver av Seasons By Cathrine Glede. Og de to eierne har virkelig brukt årene og penger på å ruste opp eiendommen.

Særdeles vakker

- Dette er en særdeles vakker strandeiendom, som har alt man kan drømme om. Eierne har brukt en kjempesum og mer enn de kjøpte eiendommen for i påkostninger, sier partner og eiendomsmegler Tom Elliot Johnsen i Sem & Johnsen til Nettavisen Økonomi.

- Det er bare en sjelden gang en slik eiendom kommer ut for salg. Den er vanskelig å prissette, men etterspørselen etter det unike gått veldig opp. Det er mange med gode råd som har lett i mange år for å finne sitt drømmested, og det er noen der ute som har mer penger enn de klarer å bruke opp som er villige til å betale, fortsetter han.

Prisantydningen er altså svimlende 85 millioner kroner, og med det er Snarøya-perlen for tiden den tredje dyreste eiendommen til salgs i det norske boligmarkedet. Suverent på topp er Østre Holmen Gård, som kan gå for 170-175 millioner kroner, og penthousevillaen Sigyns gate 3 på Frogner, for 100 millioner.

Stilfullt og elegant

- Hva mer kan du si om salgsobjektet?

- Eierne har brukt en kjent arkitekt på å lage det lekkert. Det er stilfullt, elegant og ligger nesten helt i vannkanten ved en liten odde.

PÅ VESTSIDEN: Salgsobjektet ligger på Snarøyas vestside, ytterst på Fornebulandet.

- Eiendommen er ikke bratt, har sandstrand med to brygger, et strandhus, 40 meter med strand og en dypvannskai. Det gjør at man kan legge til med en stor seilbåt. I tillegg er det sol om sommeren frem til klokken ti om kvelden, sier Johnsen.

Av salgsannonsen fremkommer det at første etasje har entré/hall, det er stue/spisestue med åpen kjøkkenløsning, peis, 3 soverom og dusjbad/wc.

Vinrom

I underetasjen er det hall med garderobe, kjellerstue, dusjbad, vaskerom, soverom/arbeidsrom, samt vinrom.

En ny eier kan også se frem til en romslig dobbelgarasje og kjeller med direkte adkomst til boligen.