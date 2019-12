Stratos til 440 kroner: Posten advarer mot sjokkgebyr fra nyttår

Fra nyttår kan en vanlig sjokoladeplate med Stratos på en nettbutikk på andre siden av svenskegrensa ende opp med å koste deg 440 kroner.

Ja, du leste riktig. 440 kroner er prisen du kan komme til å betale for én plate Stratos eller liknende sjokoladeprodukter fra og med 1. januar 2020 hvis du bestiller dem på nett fra utlandet.

Nå går Posten ut med en advarsel til kundene sine for å informere om de nye prisene.

- Dette kan absolutt bli et problem for forbrukerne hvis de ikke kjenner til reglene med de nye kostnadene som kommer fra nyttår. Mange kan få seg en overraskelse, sier John Eckhoff, kommunikasjonssjef i Posten Norge, til Nettavisen.

De siste årene har stadig flere nordmenn handlet matvarer, spesielt sukkervarer, som sjokolade og annet godteri på nett fra Sverige. Så lenge du handlet for under 350 kroner, inkludert frakt, trengte du ikke å betale norske avgifter knyttet til toll, merverdiavgift og sukkeravgift.

Denne muligheten forsvinner brått allerede 1. januar neste år.

Fjerner fritak



Da har regjeringen bestemt at du må betale toll og merverdiavgift på alle næringsmidler og dessuten sukkeravgift på alle varer som rammes av den fra første krone.

Det som virkelig svir er imidlertid ingen av disse avgiftene, men gebyret som Posten tar for fortolling på 299 kroner. Dette vil gjelde uansett hvor billig varen er.

Dette betyr at prisen for godteri mangedobles fra 1. janar. For eksempel: Hvis du bestiller en Stratos-sjokoladeplate til 35 kroner i Maxgodis i Sverige, ville du fra nyttår ende opp med en totaltpris på 440 kroner. Det inkluderer toll, merverdiavgift, sukkeravgift, fortollingsgebyr og frakt.

Frykter kaos



Posten frykter nå kaos på postkontorene ettersom folk bestiller varer, oppdager at de må betale mye mer enn de opprinnelig trodde og lar dermed være å hente pakkene sine. De viser til at når det ble innført en avgift i Sverige kroner for pakker fra Kina, valgte halvparten av de svenske kundene ikke å hente dem. Det førte til fullstendig kaos på svenske postkontor.

- Dette har vi sett tidligere, når slike avgifter innføres, at mange pakker ikke hentes og da kan det hopes seg opp. Vi håper derfor at så mange som mulig får med seg dette på forhånd, sier Eckhoff.

- Kostpris



Posten forklarer den høye prisen som de selv tar for fortollingen med at arbeidet med å fortolle en vare er like høy uansett pris du betaler for varen.

OVERRASKELSE: Å kjøpe godteri fra Sverige blir mye dyrere neste år. Å handle i Sverige selv, som her på Supergott i Strømstad, og selv frakte varene over grensen, vil imidlertid fortsatt være billig. Foto: Halvor Ripegutu

- Dette er en tjeneste som utføres til kostpris. Det vi tar penger for er kostnadene vi har ved fortolling. Vi ser også at selv om den er høy, er vi den rimeligste speiditør for fortolling av slike varer. Varen må gjennom det samme systemet uansett pris og det koster penger, sier Eckhoff.

Han viser til at posten også tilbyr en forenklet fortolling av en rekke varer som kjøpes på nett i utlandet. Det er ikke mulig med næringsmidler.

Han understreker at Posten har ønsket at fjerningen av maksgrensen først kommer i 2021, når EU innfører et system for fortolling hos den enkelte nettbutikken.

- Da blir det betydlig rimeligere å handle på nett, men den løsningen er ikke på plass før 1. januar 2021, sier Eckhoff.

Vanskeligere



Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener konsekvensen på sikt blir at det blir vanskeligere å få tak i godteri til Norge. Maxgodis, en av de store sjokoladeselgerne på nett i Sverige, har allerede bekreftet at de legger om virksomheten, ifølge E24.

- Vi må regne med at mange godteriprodusenter kutter ut salg fra Sverige, så forbrukerne får høyere priser eller mindre utvalg det neste året. Fra 2021 kommer EU på banen med et system for fortolling som vil gjerne også for Norge. Det vil nok jevne ut tapet fra forbrukerne, sier Jensen til Nettavisen.