Striden om Bygdøy allé: - Hermstad er frekk og freidig

Samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) hevder han har samarbeidpartiene med seg på å stenge Bygdøy allé i rushtiden, men får kraftig motbør fra Arbeiderpartiet.

Hermstad stengte fra og med torsdag 9. juli deler av Bygdøy allé i rushtiden. Dette er en prøveordning som skal gjelde noen måneder.

- For å bedre fremkommelighet for bussene har jeg bedt Bymiljøetaten om å skilte gjennomkjøring forbudt i rushtid i Bygdøy allé. Løkkeveien holdes stengt inntil videre, og sykkelfeltene i Bygdøy allé opprettholdes, begrunnet Hermstad avgjørelsen i en pressemelding 8. juli.

Vedtaket kommer etter at byrådet fjernet kollektivfeltene i Bygdøy allé til fordel for sykkelfelt. Det har ført til kaos og forsinkelser for de mange bussene som kjører gjennom Oslos paradegate i vest.

Snudde

Hermstad måtte gi seg på vedtaket om å stenge Kongsveien fra Gamlebyen opp til Bækkelaget. Det var en stenging som kom helt overraskende på samarbeidspartiene i byrådet. På spørsmål fra Nettavisen om den politiske forankringen for Bygdøy allé, svarer byråden i en e-post:



- Stengingen av Bygdøy alle er godt forankret blant samarbeidspartiene.

Det får leder av Frogner Arbeiderparti, Inger Huseby, til å reagere kraftig:

- Det er ganske freidig og frekt av Hermstad. Gruppeleder Frode Jacobsen i Oslo Arbeiderparti har uttalt at han ble overrasket over vedtaket. Hermstad har ikke vært i dialog med oss, han har overkjørt lokaldemokratiet, sier en opprørt Huseby til Nettavisen.

Hun viser til et enstemmig vedtak i bydelsutvalget om å gjeninnføre kollektivfeltet i Bygdøy allé.

To alternativer

Huseby er sterkt kritisk til stengingen og måten vedtaket har skjedd på.

- Vi er enige med MDG om få ned biltrafikken i Oslo og gjennomgangstrafikken i Bygdøy allé fra Bærum og Ullern. Å få folk til å bruke mer kollektivtransport er et mål som vi alle har, for å få bedre luftkvalitet og boforhold for de som bor i Frogner bydel.

- Det er for mye gjennomkjøring fra de som ikke bor i bydelen. Men å fjerne kollektivfeltet er vi veldig uenig i, fordi vi vil stimulere folk til å ta kollektivtransport og ikke bil, sier hun.

AP-lederen mener Hermstad ikke lytter ikke til lokalpolitikerne, og det er en demokratisk utfordring.

- Krever at han lytter til oss

- Han kan ikke sitte på kontoret og fatte vedtak uten å snakke med oss. Stengingen av Kongsveien skjedde uten at det var sett på vedtaket i bydelsutvalget og dialog med de som bor her, sier Huseby.

- Er Hermstad en solospiller?

- Ja, han er jo det. Når evalueringen av stengingen kommer, krever vi at han lytter til oss.

FREKT: Inger Huseby i Frogner Arbeiderparti synes det er frekt av Arild Hermstad å påstå at de støtter vedtaket om å stenge Bygsøy allé. Foto: (Frogner Arbeiderparti)

- Tror du bilistene slutter å kjøre bil i rushtiden som følge av dette vedtaket?

- Jeg vet ikke. Vi får avvente evalueringen av tiltakene som er satt i gang, men det er neppe lurt å evaluere trafikken ut fra sommermånedene.

- Hva tror du konsekvensene blir av vedtaket?

- Jeg vet ikke hva jeg frykter. Det må ikke bli noen synsing, men en evaluering som er gjenstand for drøfting, der vi krever å bli tatt med på råd. Det er en selvfølge, svarer Huseby.

Problematisk

- Hvordan vil du beskrive situasjonen i Bygdøy allé etter stengingen av kollektivfeltet?

- Den er problematisk, bussene stanger jo. Resultatet er at trafikkmengden ikke er blitt redusert, som var målet.

- Det er viktig for meg å si at det er viktig å få ned trafikkmengden, men jeg legger til grunn at vi lokalpolitikere blir hørt når evalueringen foreligger. Dette er et krav fra Frogner Ap, gjentar Huseby.

Syklistene har i dag en separat trasé på nedsiden av Bygdøy allé langs Frognerstranda, på utsiden av Drammensveien. Denne traseen går fra Lysaker og inn til Aker Brygge.

I tillegg er det lagt til rette for sykling i Gyldenløves gate, som går parallelt med Bygdøy allé noen hundre meter på oppsiden. Dette vedtaket førte til store protester fra beboerne i nabolaget, fordi mange parkeringsplasser ble fjernet.

Tilbakestilling

Arbeiderpartiet ønsker en tilbakestilling av sykkelfeltet i Bygsøy allé og en løsning med eget kollektivfelt slik det var i 2019.

- Det er kjempeviktig å legge til rette for kollektivtrafikk og alle som sykler, men vi må få til et godt vedtak for kollektivtrafikken og levelige forhold for de som bor der, sier Huseby.

Hermstad skriver i e-posten at stengingen vil påvirke trafikken i sideveier, særlig i Drammensveien. De som velger å kjøre bil der fremover, må belage seg på å stå i kø i rushtiden.

Han mener likevel at rushtidsstengningen av Bygdøy allé er nødvendig og vil gi store forbedringer i fremkommelighet for kollektivtrafikken. Så skal det tas en ny vurdering av trafikksituasjonen i området mot slutten av august.

Ikke plass

- Tror du bilistene slutter å kjøre bil i rushtiden som følge av dette vedtaket?

- Jeg håper at flere vil velge å sykle, gå eller reise utenom rushtid. Det er ikke plass til at alle som ønsker det kan kjøre privatbil i sentrum. Vi jobber med å redusere biltrafikken i Oslo med 20 prosent innen 2023, og med en tredjedel innen 2030.

- Da sier det seg selv at vi faktisk må gjøre kollektivt, sykkel og gange mer attraktivt, og det må bli mindre attraktivt å kjøre bil. Nå som vi fraråder å reise kollektivt, er det enda viktigere at de som kan velger sykkelen, men da må også sykkelen være det mest attraktive valget.

Da Finnmarksgata/Ring 2 mot Tøyen ble stengt for noen år siden, ble resultatet at bilene endte opp i sidegater forbi skoler. Vedtaket ble raskt reversert.

Nye ruter

- Frykter dere en liknende utvikling i sidegatene til Bygdøy allé?

- Finnmarksgata har vært sommerstengt i mange år før 2019, og det var flere grunner til at stengingen ble reversert i fjor. Busser og trikker måtte kjøre nye ruter på grunn av oppgradering at Storgata som startet.

- Dette var en viktig årsak, sammen med trafikksikkerhet for de som bor i området. Det pågår ikke omfattende gateoppgraderinger på Frogner nå, så vi forventer ikke samme type utfordringer der med stengingen av Bygdøy allé.