Strømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder

Strømprisen holder seg fortsatt svært høy. I første kvartal i år var gjennomsnittsprisen per kilowattime 55,2 øre per kilowattime. Det er omtrent like høyt som de to forrige kvartalene, men 30 prosent høyere enn samme kvartal i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)