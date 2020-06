Strømgigantens lokkepris: - Definitivt en dårlig deal

Avtalen fra Fjordkraft kalles «Garantistrøm» - den garanterer en strømpris elleve ganger høyere enn spotprisen i kraftmarkedet.

Strømmen i Norge har ikke vært så billig som den er nå på veldig mange år. Siden mars har kraftprisen ligget på under 10 øre - de siste ukene ned mot 1,5 øre per kilowattime, ifølge statistikken fra Nordpool, den nordiske kraftprisbørsen.

Mange av strømselskapene har nå en minuspris i tilbudet til sine kunder, fordi de gir rabatt som overstiger kraftprisen. Det betyr i praksis at selve kraften - som utgjør om lag en tredel av den totale strømprisen - er gratis.



Garantert høy pris

En av de største billigkraft-leverandørene er Fjordkraft, med en omsetning på nær en halv milliard i første kvartal 2020 - ifølge Fjordkraft selv leverer selskapet strøm til om lag 1,4 millioner mennesker.

Fjordkraft vil ikke opplyse hvor mange som har tegnet avtalen de kaller «Garantistrøm». Den gir en fast strømpris på 17,90 og et pristak på 19,90 i tre måneder. «Fordi avtalen har et pristak, slipper du å bekymre deg for plutselige endringer i strømmarkedet», skriver selskapet i innsalget av avtalen på sin nettside.

Avtalen innebærer en fast strømpris elleve ganger høyere enn dagens markedspris. Kraftprisen har ikke vært i nærheten av 17 øre siden tidlig i februar.

«Garantistrøm» er en variabelpris-avtale. Som Nettavisen har omtalt tidligere har fortsatt rundt en firedel av norske strømkunder denne typen avtale, selv om den er dokumentert ulønnsom over tid.



- Definitivt en dårlig deal

- For de neste månedene er dette definitivt en dårlig deal. Det er jo ikke vanlig med fastpris under ett år. Så da får de en ganske god margin, sier analytiker Tor Reier Lilleholdt i kraftanalyseselskapet Wattsight.

De neste tre månedene vil kraftprisen ligge i snitt på rundt 10 øre - og kanskje 18 øre i september, anslår Lilleholdt.

- Personlig tror jeg det blir mye press i prisene fram mot levering. Vi har vanntap som gjør at vi dels får alternative priser lik null. Det er så å si gratis strøm i Sør-Norge nå - og du kan kjøpe inn fastpris for 26-27 øre for hele 2021.

FRITT FALL: Som kurven fra kraftmarkedsportalen Nordpool viser, har kraftprisene falt kraftig fra i vinter og ligget stort sett under 10 øre kw/t siden februar (prisen i grafikken er oppgitt i kroner per megawattime). Foto: Skjrmpdump: Nordpool

Forklaringen på de historisk lave prisene er en vinter med unormalt høye temperaturer. Så kom det mye nedbør som medførte at vannmagasinene ble raskt fulle, idet snøen smeltet fort. Covid-19 har også bidratt til prisfallet på grunn av lavere etterspørsel, utdyper analytikeren.

I tillegg har det vært problemer med kablene flere steder, som har rammet eksporten - dermed må kraften selges lokalt, og dette presser prisene ned, fremholder Lilleholdt.

- Dette gjelder særlig Sør-Norge, men også Sverige, som er helt innestengt.

Dermed blir tilbudet langt høyere enn etterspørselen, og prisene presses ned. På grunn av vedlikeholds - og driftsutgifter har dette for mange kraftverk gjort at produksjonskostnaden overstiger inntektene.

- Samme pris hele dagen

Forklaringen på den høye prisen er sammensatt, mener Jon Vaag Eikeland, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft. Han hevder at avtalen «Garantistrøm» gir en sikring i markedet for kunder som ønsker økt forutsigbarhet.

- Prisforventningene er stigende. I variabelprisen ligger også hva som tilsvarer vårt påslag, som er 5,49 øre - dette inkluderer elsertifikatet og vår fortjeneste. Så sammenlignet med spotpris-avtalen vår, er det ikke så stor forskjell, når man regner inn påslaget på 5,49, sier Eikeland, som også bemerker at månedsbeløpet er ti kroner lavere i variabelpris- enn i spotpris-avtalen.

Men med påslag 5,49 og kraftpris 1,77, blir det likevel mer enn ti øre prisforskjell. For de fleste av konkurrentene er for øvrig påslaget lik null når kraftprisen nærmer seg null, viser prissammenlikningen til Forbrukerrådet.



Eikeland mener det likevel er klare fordeler med variabelpris-avtalene:

- Vi har veldig lave kraftpriser nå, og da er det naturlig at variabelavtalene har noe høyere priser - når kraftprisen er svært høy, vil variabelpris-avtalene være billigere. I tillegg vil en spotpris-avtale typisk ha høyere pris i timene med størst etterspørsel, slik at kundens endelige pris blir høyere enn snitt-spotpris. «Garantistrøm» har dessuten lik pris i alle prisområdene i Norge, sier Eikeland.

En annen variabelpris-avtale Fjordkraft har hatt fram til nå er «Elbil-avtalen» - i denne avtalen var prisen satt til 24,99 øre per kilowattime, men med en rabatt på 2 øre per kilowattime etterskuddsvis. Elbil-avtalen ble gjort om til en spotpris-avtale mandag, samme dag som Nettavisen tok kontakt med Fjordkraft.