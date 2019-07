Strømprisene er mer enn halvert siden januar - 40 prosent billigere enn i fjor sommer

Sjokkprisene på strøm ser ut til å renne ut i sanden.

Strømprisene har vært et betydelig samtaletema gjennom det siste året, og det var på sommeren i fjor at prisene virkelig begynte å stige.

Norske strømprodusenter ble tatt på sengen av sen, men svært rask snøsmelting som førte til mindre tilsig i vannmagasinene. Kombinert med en rekordvarm sommer og økende kull- og CO2-priser skjøt prisene i været.

Strømprisene har stupt

Men siden slutten har januar-ukene har det skjedd store ting i strømmarkedet. Nettavisen Økonomi har hentet inn tall fra strømbørsen Nordpool, og den viser at strømprisene har stupt.

I slutten av januar (uke 4) var strømprisen på Østlandet i snitt 77,9 øre, mens prisen i første uke av juli (uke 27) var nede på 34,2 øre.

At strømprisen er høyere på vinteren enn på sommeren er ikke unormalt, men i samme uke i 2018 var strømprisen 60,6 øre. Det betyr at strømprisen er nesten halvert på et år.

Prisutviklingen uke for uke.

I forrige uke gjorde strømprisen et lite hopp til 41,8 øre - men det er likevel over 20 øre billigere enn samme tidspunkt i fjor.

Prisene er likevel historisk høye. Sommeren 2015 var strømprisen under 10 øre.

Forventer lavere priser fremover

Ifølge NVE er årsaken til de markant lavere prisene en kombinasjon av flere forhold.

- Kraftprisene har falt fra første kvartal, da vi opplevde rekordhøye kraftpriser over hele landet. Siden da har den hydrologiske balansen bedret seg i Norge, prisen på CO2-kvoter har stabilisert seg, og terminprisene for kull og gass har sunket. Dette har bidratt til lavere prisforventninger for nordisk kraft, sier fungerende direktør ved energiavdelingen i NVE, Synnøve Lill Paulen.

Mens fyllingsgraden i norske vannmagasiner stoppet å vokse på sommeren i fjor, ligger de nå bedre an enn normalen.

Ifølge NVE bidro en tidlig snøsmelting til at det ikke ble snøsmelteflommer, og videre har det i sommer vært mer nedbør enn normalen.

Resultatet er ifølge NVE at fyllingsgraden i norske magasiner har økt fra 1,4 prosent under normalen, til 2,3 prosent over normalen.

Trekker ned prisveksten i Norge

De høye strømprisene har det siste året vært med på å trekke prisveksten i Norge opp, men SSB melder nå at det motsatte er i ferd med å skje.

- Prisutviklingen på strøm var den største bidragsyteren til nedgangen i veksttakten. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en nedgang på 7,7 prosent fra mai til juni 2019, mens de i samme periode i fjor økte med 9,9 prosent. Etter nedgang i strømprisene fem sammenhengende måneder, var prisnivået for elektrisitet inkludert nettleie i juni 2019 lavere enn prisnivået var i juni i fjor, kunne SSB melde i forrige uke.