Strømtopp vil kutte el-avgiften

Elavgiften er sosialt urettferdig og et hinder for grønn omstillling, mener strømtopp Knut Kroepelien.

HAUGESUND (Nettavisen Økonomi): Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge tar til orde for å avvikle elavgiften. Utspillet kom under konferansen Energirike, som avholdes i Haugesund i dag.

- I første omgang ønsker vi å redusere el-avgiften til nivået den var på for 10 år siden, sier Kroepelien.

Energi Norge er interesseorganisasjonen for bedriftene som produserer og distribuerer strøm i Norge. Elavgiften utgjør om lag en femdel av strømprisen du betaler som forbruker. Den har økt med over 50 prosent siden 2010 og bringer inn om lag 14 milliarder kroner til statskassa (se grafisk fordeling av strømprisen under).

Økte priser på CO2-utslipp i Europa merkes også på strømprisene i Norge. Det bør kompenseres ved å kutte elavgiften, mener Kroepelien.

- Vi ser på el-avgiften som en ren fiskal avgift til noe vi vil ha mer av - fornybar elektrisitet. Det blir kontraproduktivt når vi står midt i en omstilling der vi skal elektrifisere nye områder og bruke mer strøm, sier Kroepelien i et intervju med Nettavisen Økonomi.

- Kan få opprør

Han viser til tilstandene i Europa der høye avgifter har skapt folkelige opprør, i Frankrike kjennetegnet av folkemasser som har trukket til gatene i protest ikledd gule vester:

- Vi i Norge kommer til å få en økende diskusjon om omstillingen vi skal gjennom kommer til å være sosialt rettferdig. At CO2-avgiften går opp er fantastisk, men det kommer til å øke kraftprisene.

- I Tyskland og Frankrike ser vi en stor debatt om ulike tiltak og omfordeling knyttet til fornybar omstilling. I Norge må regjeringen fortsette på det den allerede har begynt med: I fjor ble el-avgiften tatt ned med 1 øre. Vi mener en ned- og utfasing av el-avgiften gjør det mer interessant for forbrukerne å bli med på omstillingen.

Elavgiften var på 10 øre for ti år siden. Den har økt med 50 prosent på ti år .

OPP OPP: Elavgiften har økt 27 prosent mer enn de generelle prisene siden 2008. Foto: Grafikk: Energi Norge

- En tredjedel av kraftprisen er i dag skatter og avgifter, der elavgiften og momsen utgjør en betydelig del, poengterer Kroepelien.





- CO2-avgiften vil kompensere

Tiden er derfor moden i Norge for å nedjustere og etter hvert fase ut elavgiften, mener han.

- I Tyskland, et land med høye fornybar-mål, ser de også mot reduksjoner i avgifter innen energiforbruk. Vi tror at el-avgiften er en god mulighet her til lands.

- Hvor skal Norge hente de 14 milliardene staten taper dersom el-avgiften kuttes helt?

- Inntektene fra en økt CO2-avgift vil gi betydelige inntekter til statskassen. Norge vil få inn mer inntekter fra det vi vil ha bort, og redusere inntektene fra det vi vil ha mer av. Så når CO2-avgiften vil gi mer inntekter, er tiden inne for å redusere avgiftene for forbrukerne.

- Et annet eksempel på en kompensasjonsordning er å finne en løsning for næringstransport der CO2-avgiften betales inn i et fond til næringsdrivende i transportsektoren.

Kroepelien sier han ønsker en rettferdig klimaomstilling hvor folk flest kan være med uten at det svir økonomisk. Økte priser på CO2-utslipp i Europa merkes også på strømprisene i Norge, og det bør kompenseres ved å kutte elavgiften, mener kraftdirektøren.

- Da beholder vi prinsippet om å prise høyt det vi vil ha mindre av, altså utslipp av CO2, og prise lavere det vi vil ha mer av, altså bruk av utslippsfri elektrisitet.

Økte med seks milliarder

I 2018 fikk staten rundt seks milliarder kroner i økte skatter og avgifter fra strømmen, sammenliknet med 2017.

STRØMPRISEN: Med utgangspunkt i et forbruk på 20.000 kilowattimer vil den årlige strømregningen komme på 23.700 kroner i 2019, stipulerte Energi Norge i januar. Av dette utgjør 8100 kroner avgifter til staten. Foto: Grafikk: Energi Norge

Elavgiften er økt med 50 prosent i perioden 2008-2019 - over det dobbelte av prisveksten i den samme perioden.

El-avgiften ble kuttet med 650 millioner i statsbudsjettet for 2019. Men i alle årene før det ble elavgiften større under Solberg-regjeringen - den var på 12 øre i 2013 og ligger på 16,38 øre nå. I 2019 betaler vanlige forbrukere betalt 15,83 øre i avgift til staten på hver kilowatt-time (kWh) som forbrukes.

Kuttet på 650 millioner betyr om lag 200 kroner i redusert elavgift årlig (inkludert mva.) for en kunde med et vanlig forbruk på 20.000 kilowattimer.