Studentenes penger sitter løst: Megler advarer mot «kupping»

Privatmegleren melder om budkrig mellom studenter på leiligheter til over 8 millioner. - Svekker vårt budskap og troverdighet, sier studentleder.

BERGEN (Nettavisen Økonomi:) Nylig fikk de som søkte tilbud om studieplass svar på søknaden sin, og dermed gikk startskuddet for en travel periode for eiendomsmeglerne tilknyttet de største studiestedene i Norge. Ivrige foreldre fører til at budrundene kan gå over stokk og stein, ifølge eiendomsmegler Nicolai Sundbye i Privatmegleren.

- I de fleste tilfeller er foreldre med og bidrar økonomisk, og noen har større lommebok enn andre. Enkelte har mye større lommebok. Vi har hatt studenter med i budrunder på leiligheter som har gått over 8 millioner kroner, sier Sundbye.

Tidligere i år skrev Nettavisen Økonomi om hvordan budgivere i flere tilfeller har omgått megler og gått direkte til kjøper med et bud, såkalt «kupping», med krav om at selger avlyser visning og budrunde. Megler Sundbye sier fremgangsmåten er langt ifra uvanlig blant studenter i Bergen.

- Tidspress og størrelse på lommebok er gjerne en faktor som spiller inn. Er man kun i Bergen én helg, men den aktuelle boligen ikke har fellesvisning før påfølgende uke, er bud rett til selger eneste vei til en rask løsning. Frykt for at andre skal vurdere det samme er nok en medvirkende årsak til at flere forsøker dette.

Mener å avstå fra kupping ofte gir bedre pris



I Bergen økte boligprisene med 0,1 prosent i andre kvartal i år sammenliknet med i fjor. Studentene bidrar til ekstra kamp om leilighetene i perioden mai til september. Ifølge Sundbye bidrar lav prisvekst de siste årene til at det er attraktivt å kjøpe. Et stabilt boligmarked med en avdempet prisvekst og lav rente bidrar også til at mange ser på boligkjøp som en god investering i studietiden.

- Det er størst rift i prissjiktet 2,5 til 3,5 millioner kroner. Men realiteten er at man ofte får mye mer for pengene om man går litt opp i pris - også bedre økonomi. Kjøper man en tre- eller fireroms kan man gjerne regne med 12.000 kroner ekstra skattefritt i måneden, som gjør at man kan bo tilnærmet «gratis», sier Sundbye.

- Vi ønsker å unngå kupping, da dette er en uting, sier Nicolay Sundbye i Privatmegleren. Foto: Privatmegleren

- Hva er konsekvensene av «kupping»?

- Først og fremst er det risikabelt for både selger og kjøper å ikke la markedet finne riktig pris. Videre er det slik at andre potensielle kjøpere ikke slipper til, slik at det er vanskelig å si om hva en kuppet bolig faktisk ville gått for på markedet. Personlig har jeg flere ganger opplevd at interessenter forsøker å kuppe boliger vi har for salg, hvor vi råder selger til å ikke akseptere for å la markedet avgjøre prisen. Det har også resultert i at vi har oppnådd en høyere pris enn hva boligen var forsøkt kuppet for. I de fleste tilfeller er jo også den som har forsøkt å kuppe leiligheten deltaker i budrunden, og ofte ender de også opp som kjøpere, sier Sundbye.

Studentleder reagerer

- Når studenter og foredre kupper leiligheter for unaturlig høye priser, er det med på å presse opp prisene. Det er hverken gunstig for studenter eller andre på boligmarkedet i Bergen, sier Andreas Trohjell, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen.

Den 23 år gamle matematikk-studenten har også bitt seg merke i at mange studenter vil eie i stedet for å leie. Trohjell mener studentene som kjøper seg dyre leiligheter med pengehjelp fra foreldre går glipp av noe viktig.

- Deler av opplevelsen av å være student er å bli voksen og leve med trangere økonomi enn senere i livet. Det er en nyttig opplevelse å ha, og mange mister nok dette når de får leilighet på sølvfat fra foreldrene, sier studentlederen.

Andreas Trohjell er leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Han mener studenter og foreldre som kupper leiligheter til flerfoldige millioner gjør det enda tyngre å kommunisere hvor tynn lommebok den gjennomsnittlige student har. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Trohjell sier han kan forstå at foreldre vil bidra til at barna deres får en komfortabel studenttilværelse, men sier godt voksne bidragsytere må ha i bakhodet at dette går utover alle andre som ikke får hjelp hjemmefra.

- Vi som studentbevegelse jobber for å få mer å leve på, for få eller ingen studenter klarer å leve på lån og stipend fra Lånekassen alene. Å jobbe for dette samtidig som at studenter er med i budrunder for flere millioner kroner er vanskelig, for det svekker vårt budskap og vår troverdighet, studentleder Trohjell.

