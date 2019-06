Stup i bygging av nye leiligheter

Igangsetting av nye boliger har falt kraftig i år, og for leiligheter har det vært det reneste stupet.

Boligprodusentenes Forening er ute med sin seneste månedsrapport. Og rapporten viser en nedgang på hele 27 prosent nye leiligheter hittil i år sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Til sammenlikning er nedgangen på bare 1 prosent både på småhus og eneboliger. Nettavisen Økonomi hadde nylig et intervju med lederen av DNB Eiendom, Terje Buraas, der ett av temaene var hva slags boligtyper som etterspørres.

- Noe som hele Norge skriker etter, er rekkehus og tomannsboliger. Det skyldes blant annet prisen på eneboliger, svarte Buraas.

Klart ned

Ut fra dette svaret virker utviklingen fornuftig. Men hittil i år er det totalt satt i gang 14 prosent færre boliger enn i 2018. I mai var nedgangen på 3 prosent, og boligsalget i foregående måned var 12 prosent lavere enn i mai 2018.



Ved utgangen av mai er det nedgang i salget av eneboliger, mens det er en økning i salget av leiligheter og småhus. Markedet mellom igangsetting og salg av nye boliger er ellers godt balansert:

De siste 12 månedene er det igangsatt 28.221 boliger, mens det i samme periode er solgt 27.492 boliger.

Rammer resten av landet

Adm. direktør Per Jäger i Boligprodusentenes Forening har vært svært kritisk til at det bygges altfor få boliger i Oslo. Han mener den lave boligbyggingen kan få landsdekkende konsekvenser.

- Det går ikke bare på at man ikke skal bygge i min bakgård, men ikke bygge noe i det hele tatt, til nød slippe noen nye boliger igjennom. Man må faktisk ønske å få til boligbygging i landet.

- Med en sterk tilflytning til Oslo, vil resten av landet rammes om ikke Oslo får det til. Da trenger vi nasjonale virkemidler, uttalte Jæger til Nettavisen Økonomi for en drøy måned siden.

Gap på 1000 boliger

Ser vi på den seneste rapporten fra Boligprodusentene, mener de det er nødvendig å bygge nesten 5000 nye boliger i året i Oslo de neste fem årene. Forventet igangsetting er under 4000, som gir et gap på drøyt 1000 boliger. Det kan få konsekvenser for boligprisene i hovedstaden om et par år.

- Når dette hoppet kommer, vet jeg ikke. Vi varslet for noen år siden at det ville komme en kraftig prisvekst i Oslo. Den kom i 2016 og var helt ute av kontroll, sa Jæger i begynnelsen av mai.



- Det er helt klart at dette vil komme tilbake. Det betyr at ungdom kommer ikke inn på boligmarkedet, og vi får et todelt marked. Men dette vil også spre seg utover landet, det er dette som er det farlige med at Oslo-markedet ikke fungerer. Vi må ta hovedstadsproblemene på alvor, advarte han.

Underskudd

DNB har også spådd et nytt hopp i Oslo-prisene om noen år, med samme begrunnelse som Jæger:

- Vi vil få et markant tilbudsunderskudd i 2020 og inn i 2021 med den igangsettingen vi ser nå. Det ligger an til å bli prisøkninger i disse årene, sa banksjef Olav T. Løvstad på DNBs årlige boligkonferanse i slutten av mai.