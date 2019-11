Stygg børssmell for DNB - hvitvaskingsanklage koster aksjonærene 13 milliarder

DNB-aksjen får juling fredag etter at Økokrim vil granske Norges største bank for mulig hvitvasking.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Økokrim starter en formell etterforskning av DNB. Saken handler om at DNB kan ha blitt brukt til å sluse penger via skatteparadis for en islandsk fiskerikonsern, og for påstått korrupsjon i Namibia.

Det har kommet frem som følge av lekkasjer via nettstedet Wikileaks.

– Målet med etterforskingen er å finne ut hva som har skjedd, og om det er begått straffbare handlinger. Det er naturlig at vi samarbeider med myndighetene i andre land som arbeider med sakskomplekset.

Tidlig fase

- Vi er i en tidlig fase, og kommer ikke til å gi mer informasjon om etterforskingen nå, uttalte fungerende Økokrim-sjef Hedvig Moe i en pressemelding torsdag.

Aksjemarkedet er svært lite glad for nyheten og har fredag morgen svart med å sende DNB-aksjen ned 4,8 prosent. Aksjonærverdier for 13 milliarder er borte, der den norske stat er den klart største taperen (34 prosent eierandel).

RETT NED: Å bli involvert i en hvitvaskingsskandale er noe som har kostet bankene dyrt. Fredag får DNB-aksjonærene smellen.

En rekke nordiske banker har de seneste årene vært involvert i hvitvaskingsskandaler eller mistanke om hvitvasking. Det har kostet aksjonærene dyrt, mens DNB og DNB-aksjonærene har sluppet unna, frem til nå.

Sluppet unna

Nettavisen Økonomi skrev i juni at DNB knuser de nordiske storbankene, fordi Norges desidert største bank så langt har unngått de store skandalene. DNB-aksjen har gitt den soleklart beste avkastningen blant storbankene i Norden.

Porteføljeforvalter Robert Lie-Olsen i Holberg Fondene sa i juni til Nettavisen Økonomi at kursutviklingen gir mer uttrykk for det gale som har skjedd de andre nordiske storbankene.

- DNB og Rune Bjerke har holdt sin sti ren. I Nordea har ambisjonene vært veldig mye høyere enn det de har klart å få til. Den finske storaksjonæren Sampo deler ut Nordea-aksjen i utbytte til sine egne aksjonærer, og det sier egentlig mye om hva de tenker, sier Lie-Olsen.

- Danske Bank har vært rammet av hvitvaskingsskandalen i Estland, som er en illustrasjon på hvor dyrt det er å tråkke feil. Swedbank har også hatt problemer, det er bare Handelsbanken av de andre bankene som har klart seg noenlunde bra, sa porteføljeforvalteren for et snaut år siden.