Stygge tall for Trump, flere ber om trygd

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA stiger og er høyere enn det ekspertene så for seg.

Tall fra de amerikanske statistikkmyndighetene viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) i forrige uke var 1.416.000. I 18 uker på rad har dette antallet holdt seg over 1 million siden koronaepidemien for alvor stengte ned samfunnene i mars.

Økonomene spådde at antallet nye trygdesøkende ville holde seg uendret fra forrige uke, det vil si 1,3 millioner. Forrige ukes tall er nå revidert opp til 1.307.000. Det er første gang siden slutten av mars at de ukentlige trygdetallene viser en økning.

Økningen signaliserer et svakere amerikansk arbeidsmarked, og USA sliter med en foruroligende økning i antall nye koronatilfeller. Økningen kan kan føre til en ny nedstenging og flere på ledighetstrygd.

Over 16 millioner amerikanere mottar nå langvarig støtte som følge av arbeidsledighet.

Les også: Må Trump hentes ut av Det hvite hus

Pause

DNB Markets skrev i morgenrapporten torsdag at gjenåpningen i USA settes på pause enkelte steder. California, som er den mest folkerike amerikanske staten, har nå flere påviste smittede med Covid-19 enn New York.

Målt per innbygger, er det nå fire stater som har tilsvarende antall smittede som New York. Tilsynelatende har den økonomiske gjenåpningen kommet for tidlig i flere av statene, slik at flere steder nå har snudd om.