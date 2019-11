Styreledere krever millionlønn: – Bør få 25 prosent av konsernsjef

Innrømmer at kravet ikke vekker noe positivt engasjement i befolkningen.

I et innlegg publisert i Dagens Næringsliv krever Norsk Institutt for Styremedlemmer at styreledere honoreres med opp mot 25 prosent av konsernsjefen.

De peker på at lønnsforskjellen mellom konsernsjef har fortsatt å øke de senere årene, samtidig som styret forventer å bidra mer til forretningsinteresse resultater.

Generalsekretær Gro Brækken i Norsk Institutt for Styreledere har skrevet innlegg sammen med Styreleder Jon Hindar. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

– Økningen i total toppledergodtgjørelse for de bedriftene vi har undersøkt var 35 prosent over de foregående fem årene, påpeker instituttet i innlegget, som er signert styreleder Jon Hindar og Generalsekretær Gro Brækken.

– For de ovennevnte selskapene økte styrelederavlønningen i samme periode med 18 prosent, fortsetter de.

Samtidig viser instituttet til at styreledere i gjennomsnitt bruker 30 prosent av et årsverk på hvert tillitsverv, men at arbeidsmengden kan svinge opp mot 60 prosent.

– Honoraret for styreleder ligger typisk på kun 5-10 prosent av konsernsjefens kompensasjon, skriver innleggsforfatterne.

De mener derfor en slik utvikling også bør ledsages av en begrensning på hvor mange slike tillitsverv en person kan inneha.

– Poenget er ikke å gjøre styrearbeid vesentlig mer lukrativt, men å bidra til å få de mest egnede kandidater til viktige tillitsverv i våre største børsnoterte selskaper, avslutter Hindar og Brækken.