Styrtrik finansmann ville flytte balkong på Frogner - fikk nei av Oslo kommune

Hverken byrådet eller byutviklingsutvalget ga støtte til at hedgefondsjef Ole Andreas Halvorsen skal få flytte balkongen i Gimle Terrasse.

Hedgefondsjefen har for andre gang fått nei til å flytte balkongen tilhørende leiligheten til 89 millioner kroner på Frogner, skriver Estate Nyheter.

Ole Andreas Halvorsen er sjef for og grunnlegger av Viking Global Investors, et globalt investeringsselskap som ble grunnlagt i 1999. Han har er kjent i finansmiljøet som «Tigergutt», et navn han fikk etter å ha jobbet ihedgefondet Tiger Management. 59-åringen har oppnådd stor suksess og han tjente mer enn fire milliarder kroner bare i 2019. Han har i en årrekke vært bosatt i USA.



Les mer i denne saken: Superforvalter Ole Andreas Halvorsen håver inn på Tesla-aksjen

Kostet 89 mill.

Halvorsen kjøpte leiligheten i Oslo av Hans Rasmus for fem år siden. Grunnbokinformasjon fra Kartverket viser at Halvorsen betalte 89 millioner kroner for leiligheten, som er i tredje og delvis fjerde etasje, skriver Estate Nyheter.

– Arkitekt Christian Fürsts originale tegninger fra 1898 viser at det var planlagt en balkong på sydfasaden i 3. etasje. Denne balkongen finnes i dag på østfasaden. Det er ikke kjent hvorfor det ble gjort avvik fra originaltegningene, skrev Støre Arkitekter til Plan- og bygningsetaten ifølge Estate Nyheter.

Årsaken til at søknaden ble avslått er fordi «tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse som forutsetter at fasader «opprettholdes eller mest mulig tilbakeføres.» Dette er i tråd med Byantikvarens uttalelse, skrivere Estate Nyheter.

Klaget

Avgjørelsen ble påklaget av Støre Arkitekter, og saken ble dermed sendt til politisk behandling. Byrådet sluttet seg til PBEs vurdering og konklusjon, og innstilte til byutviklingsutvalget å fatte vedtak om at klagen ikke anbefales tatt til følge.

Utvalget endret imidlertid Plan- og bygningsetatens avslag av 30. mars 2020. Dermed sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Les mer Norske Ole Andreas Halvorsen har tjent over 200 milliarder

Reklame Nå kommer det 700 enheter av den geniale tredemøllen til Norge