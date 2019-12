Superadvokater har 8,3 mill i snittlønn

De best betalte advokatene har hatt 50 prosent lønnsvekst på under fem år.

Dagens Næringsliv (DN) har gått gjennom inntekt og formue for advokater som var partnere i de største norske advokatfirmaene for årene 2014 og 2018.

Advokater som har oppnådd status som partnere får en del av overskuddet i firmaet hvert år.

En oversikt basert på 320 partnere i 12 advokatfirmaer viser at de hadde en gjennomsnittlig inntekt på 8,3 millioner kroner i fjor. Nordmenns lønn økte til sammenligning med 2,9 prosent i fjor, ifølge SSB .

Ifølge DN har timeprisen for de best betalte partnerne hos de store advokatfirmaene nådd 5500–6000 kroner pluss moms – og i enkelte tilfeller enda høyere.

– Det er ingen tvil om at timesatser på over 5000 kroner per time gir svært høye marginer for advokatfirmaene. I alle markeder der det oppstår for høye marginer, kan disse angripes. Første bølge har vært at næringslivet selv har bygget opp store interne advokatavdelinger for å kutte kostnader, sier Joakim Marstrander i EY Law til DN.