Superår for Marcus & Martinus

De 17-årige musikkidolene Marcus & Martinus hadde et rekordår i 2018.

DN skriver at det ferske regnskapet for tvillingenes holdingselskap M&M Artister as viser at guttene tjente 22 millioner kroner i fjor.

– 2018-økonomien er et resultat av at Marcus og Martinus fortsetter det solide arbeidet på vei mot å bli store internasjonale popstjerner, skriver PR-ansvarlig for Marcus & Martinus, Marte Schei i Anti Brandpeople, i en epost til DN.

I 2017 omsatte selskapet for 8,2 millioner kroner og satt igjen med et resultat før skatt på nærmere 1,9 millioner. De gode fjorårstallene har gjort at egenkapitalen i selskapet er solid, ved utgangen av 2018 hadde tvillingbrødrene hele 26 millioner kroner i egne midler.

De bevilget seg et utbytte for fjoråret på 800.000 kroner, ned fra 1,75 millioner i 2017.

Tre områder



Tvillingene har delt forretningene i tre områder: Konsertvirksomhet, inntekter fra musikkrettigheter og strømmetjenester, samt salg av klær, armbånd og mobildeksel, såkalt merchandise.

Ifølge DN nådde merchandise-virksomheten i 2018 en rekordomsetning på over 30 millioner kroner. Resultatet før skatt fra denne virksomheteten endte på pene 11 millioner kroner.

På musikken, inklusive en turnévirksomhet i Norge og utlandet, omsatte de to tenåringsidolene for 30 millioner kroner og oppnådde også her 11 millioner kroner før skatt.

10 millioner i fond



Marcus og Martinus har ifølge DN satt inn ti millioner kroner inn i to aksjefond i DNB. Men ettersom tvillingene er under myndighetsalder, står faren Kjell-Erik Gunnarsen (48) som styreleder og eier av alle selskapene til de to sønnene. Han tok ut 300.000 kroner i lønn i fjor for innsatsen.

I fjor kjøpte tvillingbrødrene en bolig på St. Hanshaugen i Oslo for 4,75 millioner kroner gjennom holdingselskapet M&M Artister. De skal imidlertid ikke flytte dit.

Marcus & Martinus ble født på Elverum, men er oppvokst på Trofors i Nordland. De vant Melodi Grand Prix junior i 2012 med sangen «To dråper vann», som handler om livet deres.



Duoen ble blant annet nominert til tre priser under Spellemannprisen og kåret til Årets spellemann under Spellemannprisen 2016. I tillegg var de nominert i klassen årets låt for «Girls» sammen med Madcon.