Superforvalter Ole Andreas Halvorsen håver inn på Tesla-aksjen

Nordmannen har på kort tid tjent enorme summer etter at aksjekursen gikk til himmels.

Halvorsen, som er konsernsjef i det amerikanske hedgefondet Viking Global Investors, tjente mer enn 4 milliarder kroner i 2019. 59-åringen har oppnådd stor suksess med hedgefond som har holdt det gående med enorm fortjeneste.

Les også: Superforvalter Ole Andreas Halvorsen tjente mer enn 4 milliarder kroner i fjor

Fakta Hedgefond ↓ Hedgefond er et samlebegrep for en profesjonelt forvaltet fondsinvestering med relativt frie rammer for investeringsaktiviteten sammenlignet med ordinære verdipapirfond.



Forvalteren har større frihet til å benytte ulike finansielle instrumenter, herunder derivater, og til å selge seg «short» og belåne porteføljen. Investeringene skjer normalt i aksje-, rente og valutamarkedet, eventuelt i råvaremarkedet og andre finansielle markeder. Formålet er typisk å gi positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen. KILDE: Wikipedia

Nå går nordmannen og hans hedgefond tungt inn i Tesla på børsen for første gang, skriver Dagens Næringsliv. Det var Finansavisen som første omtalte nordmannens investering i elbil-produsenten.

Håver inn

Tesla noterte seg børsen for ti år siden i 2010, og siden da har Tesla-aksjen steget over 3000 prosent. Det betyr at verdien på Tesla har mer enn 30-doblet seg siden da.

Les også: Francis Fukuyama: - Bernie Sanders ville være en katastrofe som presidentkandidat

Dagens Næringsliv skriver at fondet til Halvorsen eide aksjer i Tesla verdt rundt 22 millioner dollar (204 millioner kroner) ved utgangen av 2019. Nå i februar 2020 har aksjeverdien steget til 41 millioner dollar (379 millioner kroner). På noen få måneder har nordmannen dermed nesten doblet investeringen.

Blant Norges rikeste

59-åringen er opprinnelig fra Fredrikstad, men flyttet til USA i ung alder etter å ha gjennomført sjøkrigsskolen i Norge. Han studerte på eliteskolen Stanford University, og karrieren hans skjøt fart da han begynte som forvalter i Tiger Funds, under mentor Julian Robertson.

Les også: Tesla-opptur: - Jeg kan ikke tro det som nå skjer, det er galskap!

Den tidligere norske marinejegeren grunnla Viking Global Investors i 1999. Allerede i 2001 ble han ført opp på Forbes' liste over eliten på Wall Street. I 2019 var Halvorsen på 6. plass i Kapitals årlige oversikt over Norges rikeste med en formue på hele 33,7 milliarder kroner.

Selskapet hans har kontorer i London, New York, Hongkong og Greenwich i Connecticut i USA, hvor Halvorsen også bor.