Superforvalter Ole Andreas Halvorsen tjente mer enn 4 milliarder kroner i fjor

Den norske hedgefondforvalteren fortsetter å levere gigantresultater i USA og er nå på topp ti-listen over forvaltere med høyest inntjening.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): I følge en gjennomgang Bloomberg har gjort, kunne nemlig konsernsjefen for Viking Global Investors innkassere hele 470 millioner dollar i 2019.

Det tilsvarer en inntekt i året på i overkant av 4,3 milliarder kroner og gjør Halvorsen til USAs tiende mest lønnsomme hedgefondforvalter i fjor.

200 milliarder på 20 år

Men 2019 er ikke første året Halvorsen og Viking Global Investors gjør det bra. For ett år siden fortalte Nettavisen at selskapet hadde levert en nettofortjeneste på over 200 milliarder kroner siden oppstarten i 1999.

Og selv om en årslønn på 470 millioner dollar er bra, har den mediesky nordmannen opplevd høyere årsinntekter. Blant annet i 2016 da han innkasserte ikke mindre enn 600 millioner dollar.

Norges 6. rikeste

Investeringssuksessen vises også godt igjen i Kapitals årlige oversikt over Norges rikeste. I fjor var den tidligere marinejegeren landets 6. rikeste person med en formue på hele 33,7 milliarder kroner. Det var en formuesøkning på hele 2,7 milliarder fra året før.

57 år gamle Halvorsen er kjent som en mediesky person. Selskapet hans har kontorer i London, New York, Hongkong og Greenwich i Conneticut i USA hvor Halvorsen også bor.