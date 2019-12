Superinvestor passerer milliarden i Kahoot!

Superinvestor Jan Haudemann-Andersen har tjent over 900 millioner på Kahoot!-aksjen, den kan bli 61-åringens beste investering noensinne.

Nettavisen Økonomi skrev for snaue to måneder siden foran børsnoteringen til Kahoot! at kjendisinvestorene var i ferd med å gjøre en kjempegevinst i selskapet. Aksjemarkedet sendte verdien av spillselskapet opp til 5 milliarder kroner den første børsdagen.

Kjendisnvestor Jan Haudemann-Andersen var da største eier i Kahoot med 13,9 prosent. 10. oktober eide Haudemann-Andersen Kahoot!-aksjer for til sammen 695 millioner kroner. Ifølge Finansavisen hadde han da 550 millioner kroner i urealiserte gevinster.

Men børsjubelen stopper ikke der, mandag var Kahoot!-aksjen på det meste opp vel 5 prosent til 63 kroner, før det roet seg litt til 62,5 kroner (se grafen under). Kahoot! var mandag ettermiddag priset til 8,08 milliarder kroner, en oppgang på 40 prosent fra børsnoteringen.

BØRSRAKETT: Kahoot!-aksjen er opp 40 prosent på under to måneder, Jan Haudemann-Andersen har tjent 900 millioner.

Nesten 1,1 milliarder

Kjendisinvestorens investeringsselskap Datum Group eier i dag 13,4 prosent av sekskapet, 17,38 millioner aksjer. Det betyr at Haudemann-Andersen i dag har Kahoot!-verdier for 1,085 milliarder kroner. Det skulle bety urealiserte kursgevinster for rundt 900 millioner kroner. Han har solgt seg noe ned etter børsnoteringen.

Men superinvestoren på 61 år er kjent som en av Norges rikeste, med en antatt nettoformue tidligere i høst på 2,2 milliarder kroner, ifølge bladet Kapital. Nå kan han ha gjort sitt livs investering med en mangedobling av verdiene på kort tid.

Dagens Kahoot!-verdier utgjør halvparten av Kapitals anslag for nettoformuen i høst, men denne har altså steget betydelig. Jan Haudemann-Andersen hadde overfor Nettavisens ingen kommentar til oppgangen mandag, men henviste til selskapets administrerende direktør.

Himmelferd

Investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet peker på at det er flere grunner til Kahoots himmelferd den siste tiden.

- Ifølge deres tredjekvartalsrapport er antallet aktive kunder økt med 30 prosent de siste månedene. Inntektsveksten er i samtidig opp over 300 prosent hittil i år. Dette er med andre ord en vekstrakett både i antall kunder og finansielt, sier Johannesen.

Det ble også skapt nye inntektsforventninger etter at selskapet startet med betalte abonnementer. Per i dag har de fått inn over 50.000 lærere på denne løsningen, fortsetter han.

Lystbetont

Investeringsøkonomen sier at ulike webløsninger som Kahoot kan føre til en mer lystbetont læring for unge i skolesystemet. Hvis dette materialiserer seg og Kahoot får enda mer fart på den betalte løsningen, er potensialet for en slik læring helt klart betydelig.

- Og når det gjelder Nordnets kunder, ble Kahoot nettokjøpt for over 12 millioner kroner bare i november måned, forteller Johannesen. Dette er større kjøp enn i store stabile børskjemper som SalMar, Elkem og Aker BP.

- Jeg tror også aksjer som Kahoot har en særlig god appell til småsparere, ettersom man har mer nærhet til dette produktet enn for eksempel en oljerigg. Derfor har jeg tro på at Kahoot vil fortsette å være en meget interessant aksje for småsparere fremover.

Kjøp det du liker

- Det klinger godt med det velkjente og rådende ordtaket i aksjemarkedet, «If you like the product, buy the stock».

Microsoft og Bill Gates er også inne på eiersiden med 5,4 prosent av aksjene. Deres 6,94 millioner aksjer er verdt 430 millioner kroner.